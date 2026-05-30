Elazığ'da bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Çıkan yangında 1’i hamile dört kişi dumanlardan etkilenirken vatandaş tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürüldü.

Binanın tamamını dumanlar kapladı

Olay, Elazığ’da Çatalçeşme Mahallesi’nde bulunan sosyal konut alanlarında meydana geldi. Söz konusu yangınla ilgili edinilen bilgiye göre; 4 katlı sosyal konutların bodrum katında henüz tespit edilmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevlerin etkisiyle binanın tamamını dumanlar kapladı.

Dumanlardan olumsuz etkilendiler

Yangın esnasında biri hamile olmak üzere 4 kişi dumanlardan olumsuz etkilendi. Bina sakinleri yangından panikleyerek dışarı çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangından etkilenenler hastanelere kaldırıldı

Alevlerin etkisiyle dumandan etkilenen bina sakini 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı ve alevler söndürüldü. Çatalçeşme Mahallesi’ndeki sosyal konutlarda çıkan yangının nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.