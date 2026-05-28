Elazığ’da aniden karayoluna atlayan domuz, büyük bir faciaya yol açıyordu. Gece saatlerinde Elazığ-Bingöl karayolunun Yolçatı mevkiinde seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, aniden önüne çıkan bir domuza çarptı. Çarpışmanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı yoldan çıkararak şarampole yuvarlandı. Metrelerce savrulan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

İki şehirden de ekipler geldi

Yaşanan olayı fark eden çevredeki diğer sürücülerin yetkililere yaşananları bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Elazığ ve Bingöl arasında kalan bölge nedeniyle olay yerine hem Elazığ hem de Bingöl’den hareket eden sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve UMKE personeli intikal etti.

Yaralılar bulundukları yerden çıkarıldı

Şiddetli çarpma ve sürüklenme sonucunda adeta hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, UMKE ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, acil müdahale için sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından güvenlik güçleri ve inceleme ekipleri, trafiğin aksamaması için yolda önlem alarak teknik inceleme başlattı.