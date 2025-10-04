Son Mühür- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan TN Maleik Petrokimya Fabrikası’nda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi yaşamını yitirdi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

Patlama kaynak çalışması sırasında meydana geldi

Olayın, fabrikanın silo bölümünde gerçekleştirilen kaynak çalışması sırasında gerçekleştiği bildirildi. Patlamanın ardından fabrikanın kendi itfaiye ve sağlık ekipleri derhal müdahale için bölgeye yönlendirildi.

Ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı

Olay yerine gelen ekipler, hem patlamanın etkilerini kontrol altına almak hem de olası riskleri önlemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevredeki vatandaşların güvenliği için çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Savcılık soruşturma başlattı

Patlamayla ilgili olarak güvenlik güçleri incelemelerini sürdürürken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.