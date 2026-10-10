İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Saat 19.15 sıralarında hastanenin idari binasının çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çatının diğer bölümlerine sıçramasını önlemek için çalışma başlattı. Yangına müdahale sürerken hastane içerisinde de tedbirler alındı.

Yaklaşık 40 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi

Yangının ardından hastanenin bitişiğindeki binada bulunan kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye kararı alındı. Hastanede bulunan yaklaşık 40 kişi, ekiplerin kontrolünde ek binaya götürüldü.

İtfaiye ekipleri bir yandan çatıda yükselen alevleri söndürmek için mücadele ederken diğer yandan yangının binanın farklı bölümlerine yayılmasını önlemeye çalıştı. Hastanedeki tahliye işlemleri de ekiplerin koordinasyonunda yürütüldü.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiyenin müdahalesiyle çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı ek binaya götürülen yaklaşık 40 kişi, çalışmaların tamamlanması üzerine yeniden hastane binasına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Valilikten açıklama: Can kaybı ve yaralanma yok

İstanbul Valiliği, hastanede çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yangının Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi’nde bulunan hastanenin idari binasında meydana geldiğini belirten Valilik, ilk incelemelere göre alevlerin havalandırma boşluğunda başladığını ve çatıya yayıldığını bildirdi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“10 Ekim 2026 tarihinde saat 19.27 sıralarında, Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi’nde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin idari binasında yangın çıkmıştır. İlk incelemelere göre, idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangın, binanın çatısına sıçramış; yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının idari binada meydana geldiği, polikliniklerde ve hasta ile personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığı tespit edilmiştir. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edilmiştir. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta olup yangından etkilenen hasta veya vatandaşımız bulunmamaktadır”

Valilik, yangının hastanenin idari binasında çıktığını, hasta ve personelin bulunduğu alanlarda yangın meydana gelmediğini vurguladı. Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yangından etkilenen kişi bulunmadığı bildirildi.