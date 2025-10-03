Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Ekim Cuma gününe ait hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Yağışların, özellikle Marmara’nın batısı ile Ege’nin güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Muğla kıyılarında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel ve su baskınlarına dikkat
Son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara'nın batısında (Edirne, Çanakkale ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı kesimleri) ve Kıyı Ege’de (İzmir, Aydın, Muğla ile Denizli’nin güney ve batı bölgeleri) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması öngörülüyor.
'Hortum oluşabilir' uyarısı
Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde, güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınayla (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa hızında) birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel çapta dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
3 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
- Bursa 26°C – Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Çanakkale 20°C – Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İstanbul 24°C – Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kırklareli 22°C – Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
- Afyonkarahisar 21°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Denizli 24°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İzmir 23°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Muğla 19°C – Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
- Adana 32°C – Az bulutlu
- Antalya 27°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Burdur 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Hatay 32°C – Az bulutlu
İÇ ANADOLU
- Ankara 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Eskişehir 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Konya 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
- Nevşehir 24°C – Az bulutlu
BATI KARADENİZ
- Bolu 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- Düzce 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- Sinop 26°C – Az bulutlu
- Zonguldak 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya 28°C – Az bulutlu
- Rize 23°C – Az bulutlu
- Samsun 24°C – Az bulutlu
- Trabzon 22°C – Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
- Erzurum 23°C – Az bulutlu
- Kars 21°C – Az bulutlu
- Malatya 28°C – Az bulutlu
- Van 22°C – Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır 31°C – Az bulutlu
- Gaziantep 29°C – Az bulutlu
- Mardin 27°C – Az bulutlu
- Siirt 30°C – Az bulutlu