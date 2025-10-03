Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Ekim Cuma gününe ait hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Yağışların, özellikle Marmara’nın batısı ile Ege’nin güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Muğla kıyılarında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara'nın batısında (Edirne, Çanakkale ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı kesimleri) ve Kıyı Ege’de (İzmir, Aydın, Muğla ile Denizli’nin güney ve batı bölgeleri) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması öngörülüyor.

'Hortum oluşabilir' uyarısı

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde, güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınayla (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa hızında) birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel çapta dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa 26°C – Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çanakkale 20°C – Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul 24°C – Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli 22°C – Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar 21°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizli 24°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 23°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muğla 19°C – Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana 32°C – Az bulutlu

Antalya 27°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay 32°C – Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Konya 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Nevşehir 24°C – Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Düzce 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Sinop 26°C – Az bulutlu

Zonguldak 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 28°C – Az bulutlu

Rize 23°C – Az bulutlu

Samsun 24°C – Az bulutlu

Trabzon 22°C – Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum 23°C – Az bulutlu

Kars 21°C – Az bulutlu

Malatya 28°C – Az bulutlu

Van 22°C – Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU