Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte gelenekselleşen “Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi” etkinliklerini bu sonbaharda da İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’nda düzenliyor.

Ücretsiz olarak yapılacak gösterimlerde sinemaseverler, alana kurulacak dev perdedeki filmleri araçlarında oturarak izleyebilecek.

Bilim kurgudan Yeşilçam klasiklerine, animasyondan biyografik yapımlara kadar uzanan film seçkisi, Eylül ve Ekim ayları boyunca her Salı akşamı saat 20.00’de başlayacak.

İlk gösterim Kurtuluş Projesi

Film gösterimler, 15 Eylül Salı günü bilim kurgu uyarlaması Kurtuluş Projesi ile açılacak. Andy Weir’ın aynı adlı romanından beyazperdeye v, Phil Lord ve Christopher Miller’ın yönettiği 2026 yapımı filmde başrolü Ryan Gosling üstleniyor.

Yapım, insanlığın karşı karşıya kaldığı küresel bir krizi çözmek için uzay görevine gönderilen öğretmen Ryland Grace’in hikayesini anlatıyor.

Animasyon tutkunlarına 'Demir Dev'

Programın ikinci haftasında, 22 Eylül Salı günü Brad Bird imzalı 1999 yapımı Demir Dev ekranda olacak. Ted Hughes’un eserinden uyarlanan ve Annie Ödülleri’nde ödül kazanan animasyon, Maine eyaletinde yaşayan 9 yaşındaki Hogarth ile uzaydan gelen büyük bir robotun kurduğu dostluğu konu alıyor.

İnciraltı’nda Yeşilçam rüzgarı

29 Eylül Salı günü ise Türk sinemasının sevilen filmlerinden Kara Gözlüm izleyiciye sunulacak. Atıf Yılmaz’ın yönettiği, Türkan Şoray ile Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştığı 1970 yapımı film, balıkçı kızı Azize ile besteci Kenan’ın aşkını beyazperdeye taşıyor.

Kapanış Michael Jackson biyografisiyle

Sonbahar gösterimleri, 6 Ekim Salı günü gösterilecek Michael filmiyle bitecek. Antoine Fuqua’nın yönettiği 2026 yapımı biyografik filmde, pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın çocukluk yıllarından şöhret basamaklarını tırmandığı döneme kadar uzanan yaşam yaşamı anlatılıyor. Yapımda Jackson’a yeğeni Jaafar Jackson hayat veriyor.

Başvuru ve katılım detayları...

İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’ndaki gösterimlerde her hafta en fazla 200 binek araç kabul edilecek. Görüş açısını engellememesi için minibüs ve kamyonet tipi araçlar alana alınmayacak.

Ücretsiz QR kod davetiyeleri, gösterim haftasındaki Perşembe günü saat 10.00’da kultursanatizmirbel web adresi üzerinden alınabilecek ve kontenjan dolduğunda başvuru sistemi kapanacak.

Araçtaki kişi sayısından bağımsız olarak tek bir QR kod giriş için yeterli olurken, gösterim sırasında filmin sesi araç radyoları üzerinden yayınlanacak.