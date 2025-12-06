Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

KAZA AYRINTILARI

Kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli’ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluşurken, bazı yolcular araçta sıkıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu çıkarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK VE SORUŞTURMA

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü bir süre trafiğe kapatıldı, ulaşım daha sonra kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve yetkililer olayın nedenini belirlemek için çalışmalara devam ediyor.