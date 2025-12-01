Kaza olayı saat 13.30 sıralarında Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Külcü, cuma namazına gitmek için aracında dururken, Andaç yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Külcü'nün aracı refüjdeki direğe ve ağaca çarparak hurdaya döndü. Andaç'ın aracı ise 200 metre ileride durabildi. Ambulans ekipleri Külcü'yü kaza yerinde kaybetti, Andaç yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mevlüt Külcü Kimdir?

Mevlüt Külcü, 40 yaşında kimya öğretmeni olarak tanınıyordu. Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görev yapıyordu. Uzun yıllar ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra 2022'de İstanbul'a atandı. Ertesi yıl eşi Kadriye Başak Külcü'nün Konya'daki biyoloji öğretmenliği görevi nedeniyle tayinini memleketine aldırdı. İki çocuk babasıydı, 10 yaşındaki oğlu babasının ölümünü kabullenmekte zorlanıyordu.

Külcü, öğrencilerine değer veren bir eğitimciydi. Meslektaşları ve veliler, onun yetiştirdiği gençlerin başarılarından bahsediyordu. Okulunda hazırlanan anı defteri, ailesine teslim edildi. Aile, Konya'nın Ilgın ilçesinden geliyordu ve Külcü, sakin bir hayat sürdürüyordu. Cenazesi Ilgın'da toprağa verildi, törene eğitim camiası ve yakınları katıldı.

Külcü'nün eşi, olayın ardından adalete güvendiğini belirtti. Aile, kızlarının okulundan gelen haberle kazayı öğrendi. Külcü, günlük rutininde cuma namazına giderken trajediye kurban gitti. Bu kayıp, eğitim çevrelerinde derin üzüntü yarattı.

Mevlüt Külcü Neden Öldü?

Mevlüt Külcü'nün ölümü, arkadan gelen yüksek hızlı çarpışmanın doğrudan sonucu olarak gerçekleşti. Kaza tespit tutanağına göre, Külcü herhangi bir kural ihlali yapmamıştı. Araçta mekanik arıza bulunmadı ve fren izi yoktu. Çarpışma anında Külcü'nün otomobili ikiye ayrıldı, bu da ölümcül yaralanmalara yol açtı.

Olay yeri incelemesinde, Andaç'ın aracı 207 metrelik mesafeyi 3,5 saniyede katettiği saptandı. Bu hesaplama, hızı 229 kilometre/saat olarak belirledi. Kamera kayıtları, Andaç'ın kaza öncesi iki kez kırmızı ışık ihlali yaptığını gösterdi. Tanıklar, çarpışma sırasında telefon görüşmesi yaptığını doğruladı.

Külcü, kaza sonrası kurtarılamadı. Otopsi raporu, çarpmanın şiddetiyle oluşan travmayı işaret etti. Aile, olayın anlık bir kaza olmadığını savunuyor. Andaç, hastanede tedavi gördü ve ifadesinde hızı bilmediğini söyledi. Ancak deliller, öngörülebilir bir riski göz ardı ettiğini ortaya koydu.

Kaza Sonrası Soruşturma ve Gelişmeler

Soruşturma, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. İsmail Andaç, tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı ve 10 Ekim'de tutuklandı. İddianame, olası kastla öldürme suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti ve dava süreci başladı.

İddianamede, Andaç'ın "ağır spor" savunması delillerle çürütüldü. Kamera görüntüleri ve bilirkişi raporları, frene basmadan çarptığını kanıtladı. Andaç, ifadesinde "Kendimi kaybettim, ayağımı frene atmamışım" dedi. Savcılık, Yargıtay kararlarına atıfla olası kastı vurguladı. Dava, Aralık ayı itibarıyla görülüyor.

Aile, süreci yakından takip ediyor. Eşi Kadriye Başak Külcü, "Ruhumun yarısını toprağa gömdüm" diyerek acısını dile getirdi. Oğlu, babasının telefonunu umutla aramaya devam ediyor. Eğitim sendikaları, kazayı trafik güvenliği açısından gündeme taşıdı. Soruşturma, benzer olayların önlenmesi için örnek oluşturuyor.