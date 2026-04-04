Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen uygulamayla, özellikle ulaşım giderleri nedeniyle zorluk yaşayan öğrencilerin yanında olunması amaçlanıyor. Balçova Belediyesi, gençlerin üniversite yolunda daha güçlü ilerleyebilmesi için sosyal destek çalışmalarını sürdürürken, yapılan açıklamada hiçbir gencin bu süreçte yalnız bırakılmayacağı vurgulandı.

Gençlere destek vurgusu

Belediyeden yapılan açıklamada, gençlerin hayallerine ulaşabilmesi için destek sunmanın en temel sorumluluklardan biri olduğuna dikkat çekilerek, eğitim yolculuğunun her aşamasında öğrencilerin yanında olmaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada, eşit ve adil fırsatlar sunma anlayışıyla hareket edildiği belirtilirken, ulaşım nakdi desteğinin de bu yaklaşımın önemli bir parçası olduğu kaydedildi.

Balçova’da yaşayan gençlere yönelik hayata geçirilen destek programının, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında öğrenciler ve aileleri için önemli bir katkı sunduğu değerlendiriliyor. Belediyenin bu uygulamayla yalnızca maddi destek sağlamakla kalmayıp, gençlere yönelik sosyal dayanışmayı da güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Son başvuru 30 Nisan

Yetkililer, başvuru yapmamış öğrencilerin işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlaması gerektiğini hatırlatarak, son başvuru tarihinin 30 Nisan 2026 olduğunu yineledi. Balçova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gençlere yönelik destek projelerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.