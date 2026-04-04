Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Danışma Kurulu'nda kürsüden, AK Parti iktidarına eleştirilerde bulundu.

Cemil Tugay: Türkiye’de insanlar hayatta kalmak için ne yapacaklarını şaşırdı

Konuşmasına Türkiye’nin iyi durumda olmadığını hatırlatarak başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bizim büyük resime baktığınız zaman neyi gördüğümüzü kendimize hatırlatmamız lazım. Bazı şeyler, tekrar tekrar söylenince etkisini yitiriyor gibi gözüküyor. O nedenle halkımıza, tekrar tekrar söylemek gerekiyor.

Türkiye iyi durumda mı? Bir ülkenin iyi durumda bile olması nedir? Bir ülkeyi iyi durumda görmek nedir? İnsanların her ay kazandıkları para onları geçindirmeye yetiyor mu? Türkiye'de insanlar hayatta kalmak için ne yapacaklarını şaşırdılar." dedi.

Tugay'dan, iktidara eleştiri yağmuru

Konuşmasının ikinci bölümünde AK Parti iktidarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını eleştiren Başkan Tugay, "Bu sistem içinde öğütülen bir sürü gencimiz var. Onlar kendilerine çıkış arıyorlar. Artık paranız varsa iyi bir okulda okuma şansınız var. Devlet okullarını ikinci sıraya koyan bir anlayışla ilerleyen bir milli eğitim var. Köy okullarının kapatılması iktidar tarafından yapılan çok kasti bir harekettir. İnsanların ümitlerini yok ettiler. Ülkemiz ve halkımız perişan durumda. Herkes durumu idare ediyor. Dibimizde bir savaş çıktı, biz dahil değiliz ancak en fazla zarar gören ülkelerden biriyiz. Gıda insanların beslenmesi için şart olan bir şey. Bu kadar kötü bir ortamda ülkeyi yöneten partiyi baktığımızda gördüğümüz tablo şu: kesinlikle yönetemiyorlar, idare etmeye çalışıyorlar. Biz CHP olarak, halkımıza 'iktidara geldiğimizde AK Parti'nin yaptığını yapacağız' diyebilir miyiz? Bunun doğru olma ihtimali var mı? Adaleti olmayan devletin bu ülke halkına sahip çıkması mümkün mü? Şehir Hastaneleri bu ülkeye atılan en büyük kazıktır. Bütün CHP'li kardeşlerimden rica ediyorum bunları anlatsınlar. Buraları devlet değil, müteahhitler yaptı. Sadece bununla da sınırı değil, doluluk garantisi veriliyor, buna karşılık Bozyaka Hastanesi'ni kapatıyorlar. Hastanelerden kar ediyorlar. Bir ülkeye bundan daha büyük kazık atılır mı? Trollere verdikleri para gözlerine, dizlerine dursun. Bu kadar olmaz? Sürekli yalan, çarpıtma ve algı çalışması kusacağız artık. Madde bağımlılığından CHP'li belediyeler sorumluymuş, böyle saçma bir şey olabilir mi? Kamuda reformu mutlaka sağlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.