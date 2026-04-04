Tüzük uyarınca yönetim kurulu aday listelerinin, kongre tarihinden bir gün önce mesai bitimine kadar divan kuruluna sunulması gerekirken, bu süre içinde herhangi bir başvuru yapılmaması dikkat çekti. Bu tablo üzerine mevcut Başkan Aygün Cicibaş’ın sezon sonuna kadar görevini sürdüreceği ifade edildi.

“Karşıyaka’da kayyum riski yok”

Daha önce benzer süreçleri son anda oluşturulan listelerle aşan Karşıyaka’da, mevcut tabloda kulübün kayyuma devredilme riski bulunmadığı ifade ediliyor. 7 Nisan Salı günü yapılacak olağanüstü genel kurulda da aday çıkmaması halinde mevcut yönetimin görevine devam etmesi beklenirken, yönetimin tüzük gereği 60 gün içerisinde kulübü yeniden kongreye götürmesi planlanıyor.

Ancak sürecin uzaması halinde risk tamamen ortadan kalkmış değil. Yönetimin istifa etmesi ve ikinci kez gerçekleştirilecek kongrede de aday çıkmaması durumunda Karşıyaka’nın yönetimsiz kalabileceği, bu senaryoda ise kulüp için olağanüstü bir idari sürecin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle gözler, önümüzdeki dönemde çıkabilecek olası başkan adaylarına ve kulüp içindeki gelişmelere çevrilmiş durumda.