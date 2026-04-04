Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir İl Danışma Kurulu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Çağatay Güç: CHP Programı masa başında yazılan bir metin değildir

Gerçekleştirdiği açılış konuşmasında CHP Programı'nın masa başında yazılan bir metin olmadığını vurgulayan CHP'li Çağatay Güç, "CHP programı masa başında yazılan bir metin değildir. Toplumsal bir sözleşmedir. Biz bu programda sadece iktidar hedefi koymuyoruz, yeniden refahı ve adaletin inşaasını yapıyoruz. Bizim siyasetimizin temeli demokrasidir. Güçlü bir yargı korunmadan bu ülkede hiç bir sorun çözülmez. Biz kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği bir ülke istiyoruz." dedi.

"Emek hak ettiği değeri alacak"

Son olarak içeride adalet olmayınca, dışarıda adalet olmayacağını vurgulayan CHP'li Güç, şu ifadeleri kullandı: "İçeride adalet yoksa, dışarıda adalet olmaz. Biz Türkiye’yi yalnızlaşan değil saygın bir ülke haline getireceğiz. Kalkınma sadece büyüme değil, adil çözümdür. Emek hak ettiği değeri alacak, biz emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çünkü biz rantın tarafında değiliz. CHP'nin en güçlü olduğu yer sosyal devlet anlayışıdır. Hiç bir yurttaş yalnız bırakılmamalıdır. Bizim hedefimiz devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını dile getirdiği bir sisteme kurmaktır. Bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız. Bizim korkumuz yok. Biz bu siyaseti şeffaflıkla yapıyoruz. Taleplerimiz çok açık hak, hukuk, adalet. Biz biliyoruz ki gecenin en karanlık anı aydınlığın en yakın olduğu andır."