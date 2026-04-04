Son Mühür / Beste Temel- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kentin ulaşım sorunlarına dikkati çekti. İzmir'de trafiğin artık sadece bir sıkışıklık değil, yönünü kaybetmiş bir sistem haline geldiğini ifade ederek kentin ulaşımdaki tıkanıklığının nedenlerini sorgulayan Kaya, İzmir'de planlama ve bilimsel analizin olmadığını, güncel ve işleyen bir ulaşım master planının bulunmadığını dile getirdi. Alternatif yolların açılmadığını ve köprülü kavşak düzenlemelerinin yapılmadığını belirten Kaya, battı-çıktı projeleri üretilmediğini, trafiği rahatlatacak kalıcı çözümler yerine günü kurtaran ve uzun vadede trafiği daha da kilitleyen uygulamaların tercih edildiğini söyledi.

“Ulaşım master planı yok”

Yapılan çalışmaların zamanlamasını "facia" olarak nitelendiren Kaya, “İzmir'de artık trafik sadece sıkışıklık değil, yönünü kaybetmiş bir sistem haline geldi. Peki neden bu noktadayız? Planlama yok, bilimsel analiz yok, güncel ve işleyen bir ulaşım master planı yok. Alternatif yollar açılmıyor, köprülü kavşak düzenlemeleri yapılmıyor, battı-çıktı projeleri üretilmiyor, trafiği rahatlatacak kalıcı çözümler yerine günü kurtaran, uzun zamanla trafiği daha da kilitleyen uygulamalar tercih ediliyor. Buna bir de zamanlama faciası ekleniyor” dedi.

“En az iki aktarma ile bir saat sürüyor”

“Bak bir örnek vereceğim. Göztepe'ye inerken Müdafaa-i Hukuk İlkokulu kısmının önündeki yolda kaldırımlarda bir çalışma görmüştüm. Ne zaman biliyor musun? Şehir nispeten sakinken değil, tam okullar açılmışken, trafiğin en yoğun olduğu dönemde yapılıyor” sözleriyle devam eden AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, “Urla örneğinde de bu var. Kış boyunca yapılmayan yol ve kaldırım çalışmaları turizmin zirveye aktığı yaz aylarında başlatılıyor. Toplu ulaşım tarafında tablo daha da iyi. Karşıyaka bölgesinde Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi gibi ana odaklara doğrudan otobüs ya da raylı sistem bağlantısı yok. Binlerce kişinin servislerle işe gidip gelmediği sanayi bölgesinde 3 şeritli yollar daraltılarak tek şeride düşürülüyor. Karşılığında yavaş, kapı üstü sınırlı ve amaca hizmet etmeyen tramvay hattı yapılıyor. Şehir içinin yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe toplu taşıma ile en az 2 aktarmalı ve yaklaşık 1 saat sürüyor. Ulaşım ideolojik dervişlerle, bitkin projeleriyle, yaptık oldu mantığıyla yönetilmez. Bilimle, veriyle, gerçek ihtiyaçla, doğru zamanlamayla yönetilir” diye konuştu.