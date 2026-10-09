İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Anafartalar İlkokulu önünde, devriye görevi yürüten mahalle bekçisi ile okul çevresinde bekleyen bir şahıs arasında arbede yaşandı. Şüpheli görülen şahsın uzaklaşmasını isteyen bekçi, fiziki saldırıya uğrayınca biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Yaşanan hareketli anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Uzaklaş uyarısı tartışmaya dönüştü

Olay, Anafartalar İlkokulu önünde çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla devriye gezen çarşı ve mahalle bekçisinin şüpheli gördüğü bir kişiyi uyarmasıyla başladı. Bekçinin okul çevresinden uzaklaşması yönündeki ikazlarına uymayan şahıs ile görevli polis/bekçi personeli arasında sözel tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli şahıs bekçiye fiziki saldırıda bulundu.

Saldırgana biber gazlı müdahale

Fiziki saldırı karşısında kendini korumak ve şahsı etkisiz hale getirmek isteyen bekçi, biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Olay anı okul yakınındaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saldırganın öğretmen olduğu anlaşıldı

Yapılan incelemede, bekçiye saldıran kişinin okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu ve aynı zamanda Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kadrosunda öğretmen olarak görev yaptığı belirlendi. Arbedenin ardından şahıs, okul idaresi tarafından bina içine alınarak olay yerinden uzaklaştırıldı.