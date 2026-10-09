Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye kestane üretiminde öne çıkan merkezlerden biri olan İzmir’de, ağaçları kurutma noktasına getiren kestane gal arısına karşı kapsamlı mücadele başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kestane verimini ciddi oranda düşüren zararlıyla mücadele için üreticilere sarı yapışkan tuzak dağıtmaya başladı.

Dağıtım çalışmaları ilk olarak kestane üretiminin en yoğun yapıldığı Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde başlatıldı.

Yapılan destekten İzmir genelindeki tüm kestane üreticilerinin faydalanabileceği ve başvuruların açık olduğu aktarıldı.

Rekolte kaybı yüzde 70’i bulabiliyor

Son yıllarda Ege bölgesindeki kestane ormanlarında yayılımı artan kestane gal arısı (Dryocosmus kuriphilus), ağaçların yeni filizlerine yerleşerek büyümesini engelliyor.

Zararlının oluşturduğu tahribat, meyve oluşumunu doğrudan etkileyerek bahçelerde ortalama %50 ile %70 arasında ürün kaybına yol açıyor.

Zararlının yoğun olarak görüldüğü alanlarda ise zarar sadece rekolte kaybıyla sınırlı kalmayıp, ağaçların tamamen kurumasına neden olabiliyor.

Zehirsiz ve biyoteknik çözüm sarı yapışkan tuzaklar

Kimyasal mücadele yerine tercih edilen sarı yapışkan tuzaklar, kestane ağaçlarının dallarına asılarak uygulanıyor.

Tuzakların içerisinde barındırdığı özel koku ve çekici sarı renk, kestane gal arılarını kendine çekiyor.

Tuzağa çekilen kestane gal arıları, yapışkan yüzeye yakalanarak etkisiz hale getiriliyor.

Bu yöntem sayesinde hem ilaçsız mücadele sağlanıyor hem de doğal denge korunuyor.

Türkiye kestanesinin %40’ı İzmir topraklarından

Paylaşılan resmi verilere göre İzmir, geçtiğimiz üretim sezonunda 40 bin 515 dekarlık alanda 32 bin 472 ton kestane üretti.

Türkiye'nin toplam kestane üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını tek başına karşılayan İzmir'de, gal arısına karşı yürütülen bu mücadelenin hem yerel üreticinin gelirini koruması hem de ülke genelindeki kestane üretiminin desteklemesi hedefleniyor.