Niğde’de 23 yaşındaki bir belediye çalışanı, metruk bir binada ölü halde bulundu. Yukarı Kayabaşı Mahallesi Depboy Sokak’ta harabeye dönmüş yapının içinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kimliği belirlendi

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin E.Ö. (23) olduğu belirlendi. Genç adamın Niğde Belediyesi’nde çalışan bir personel olduğu öğrenildi.

Ölümün nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.