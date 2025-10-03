Ünlü tarihçi İlber Ortaylı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişi. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında son durumu gazeteci Candaş Tolga ışık duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Işık; Ortaylı'nın kalp krizi geçirmediğini ve yoğun bakımda olmadığını, başka bir rahatsızlıktan dolayı hastanede olduğunu ifade etti.

"Doktorların kontrolü altında takip ediliyor!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan gazeteci Candaş Tolga Işık, "İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü birbaşka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil." ifadelerini kullandı.