Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin kuzeyinde sağanak yağışlar ve gök gürültülü hava bekleniyor. Güney ve batı bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Yağış beklenen şehirler ve bölgeler

Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bölgeler ise şöyle:

Batı Karadeniz

Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa

Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri

İstanbul’un kuzey ilçeleri

Meteoroloji verilerine göre, güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İç ve kuzey kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği öngörülüyor. 17 Eylül 2025 Hava durumu MARMARA Çanakkale: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Edirne: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

Kırklareli: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa – Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak EGE Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 31°C – Az bulutlu ve açık

Muğla: 34°C – Az bulutlu ve açık AKDENİZ Adana: 36°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Antalya: 35°C – Az bulutlu ve açık

Burdur: 34°C – Az bulutlu ve açık

Hatay: 33°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Ankara: 29°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Konya: 30°C – Az bulutlu ve açık

Nevşehir: 26°C – Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Bolu: 29°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

Düzce: 29°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

Sinop: 28°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

Zonguldak: 25°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

Rize: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

Samsun: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak DOĞU ANADOLU Erzurum: 24°C – Az bulutlu ve açık

Kars: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 31°C – Az bulutlu ve açık

Van: 26°C – Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır: 35°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 36°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 33°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 34°C – Az bulutlu ve açık