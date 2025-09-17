Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin kuzeyinde sağanak yağışlar ve gök gürültülü hava bekleniyor. Güney ve batı bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Yağış beklenen şehirler ve bölgeler
Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bölgeler ise şöyle:
- Batı Karadeniz
- Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa
- Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri
- İstanbul’un kuzey ilçeleri
Meteoroloji verilerine göre, güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İç ve kuzey kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği öngörülüyor.
17 Eylül 2025 Hava durumu
MARMARA
- Çanakkale: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
- Edirne: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
- Kırklareli: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
- Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa – Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak
EGE
- Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu ve açık
- Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
- İzmir: 31°C – Az bulutlu ve açık
- Muğla: 34°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
- Adana: 36°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- Antalya: 35°C – Az bulutlu ve açık
- Burdur: 34°C – Az bulutlu ve açık
- Hatay: 33°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
- Ankara: 29°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- Konya: 30°C – Az bulutlu ve açık
- Nevşehir: 26°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
- Bolu: 29°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
- Düzce: 29°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
- Sinop: 28°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
- Zonguldak: 25°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Rize: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
- Samsun: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Trabzon: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
DOĞU ANADOLU
- Erzurum: 24°C – Az bulutlu ve açık
- Kars: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 31°C – Az bulutlu ve açık
- Van: 26°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır: 35°C – Az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 36°C – Az bulutlu ve açık
- Mardin: 33°C – Az bulutlu ve açık
- Siirt: 34°C – Az bulutlu ve açık