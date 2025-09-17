Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin kuzeyinde sağanak yağışlar ve gök gürültülü hava bekleniyor. Güney ve batı bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Yağış beklenen şehirler ve bölgeler

Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bölgeler ise şöyle:

  • Batı Karadeniz
  • Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa
  • Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri
  • İstanbul’un kuzey ilçeleri

Meteoroloji verilerine göre, güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İç ve kuzey kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği öngörülüyor.

17 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

  • Çanakkale: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
  • Edirne: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
  • İstanbul: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
  • Kırklareli: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
  • Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa – Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak

EGE

  • Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu ve açık
  • Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
  • İzmir: 31°C – Az bulutlu ve açık
  • Muğla: 34°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

  • Adana: 36°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • Antalya: 35°C – Az bulutlu ve açık
  • Burdur: 34°C – Az bulutlu ve açık
  • Hatay: 33°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

  • Ankara: 29°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • Konya: 30°C – Az bulutlu ve açık
  • Nevşehir: 26°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

  • Bolu: 29°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
  • Düzce: 29°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
  • Sinop: 28°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
  • Zonguldak: 25°C – Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

  • Amasya: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
  • Rize: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
  • Samsun: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
  • Trabzon: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

DOĞU ANADOLU

  • Erzurum: 24°C – Az bulutlu ve açık
  • Kars: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
  • Malatya: 31°C – Az bulutlu ve açık
  • Van: 26°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

  • Diyarbakır: 35°C – Az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 36°C – Az bulutlu ve açık
  • Mardin: 33°C – Az bulutlu ve açık
  • Siirt: 34°C – Az bulutlu ve açık

