Son Mühür / Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim döneminde verdiği sözlerden biri olan ve dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını amaçlayan Egeşehir Menemen Konutları’nda tarihi bir adım atıldı. Toplamda 3 bin 100 daireden oluşacak dev projenin ilk iki etabının temelleri, düzenlenen törenle atıldı. Derinleşen konut krizine kalıcı bir çözüm üretmek için düğmeye basan Başkan Tugay, tören sırasında vatandaşları sevindirecek finansal bir düzenleme müjdesi de paylaştı. Halktan gelen geri bildirimleri dikkate aldıklarını belirten Tugay, özellikle peşinat ödemelerinde yaşanan zorlukları aşmak adına 2. etap konutlarında peşinat oranını yüzde 20’den yüzde 10’a çektiklerini duyurdu.

“Daha fazla yurttaş projeye dahil olacak”

Başkan Tugay konuşmasında projenin sosyal boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşımız bize şunu söylediler: ‘Bu projeye güveniyoruz, istiyoruz ama peşinatı ödemekte zorlanıyoruz.’ Biz de dedik ki; bu projede kapıyı daraltmayacağız, aksine daha fazla insanın girebileceği hale getireceğiz’. Bu nedenle 2’nci etap konutlarımızda peşinat oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüyoruz. Artık daha düşük peşinatla, daha fazla yurttaşımız bu projeye dâhil olabilecek. Yeni düzenlemeyle; 300 bin, 400 bin, 500 bin liradan başlayan peşinat seçenekleri, 19 bin liradan başlayan taksit imkânları, teslim tarihine kadar ara ödeme olmayan finansman modeliyle çok daha erişilebilir bir sistem kuruyoruz. Ama bununla da yetinmiyoruz. Sosyal belediyecilik sadece satılan konutla olmaz. Ev sahibi olamayanı da korumak zorundasınız. Kiralanabilir konut stokumuzu yüzde 5’ten, yüzde 10’a çıkarıyoruz. Yani bu kentte artık sadece satın alabilenler değil, kiracı olarak da güvenceli bir yaşam sürebilecek insanlar olacak. Bu, Türkiye’de yerel yönetimler düzeyinde çok önemli bir sosyal konut modelidir. Ama bu sadece bir sayı değildir. Bu, 3 bin 100 ailenin nefes alması demektir. Bu, 3 bin 100 hanede yeniden hayat kurulması demektir.”

“19 bin ile 29 bin TL arasında değişiyor”

Menemen’de yükselen projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunurken, ödeme planları asgari ücrete endeksli ve 120 aya varan vadelerle şekilleniyor. Egeşehir’in kendi finansman modeli sayesinde 300 bin TL’den başlayan peşinatlarla ev sahibi olma kapısı aralanırken, aylık taksitler konut tipine göre ortalama 19 bin TL ile 29 bin TL arasında değişiyor. Toplam 370 bin metrekarelik devasa bir alana yayılan Egeşehir Menemen Konutları, dört etapta tamamlanacak binaların yanı sıra beşinci etabında büyük bir rekreasyon alanı barındıracak.

Proje yalnızca dört duvar inşa etmekle kalmıyor; kreşten sağlık birimlerine, spor sahalarından yürüyüş yollarına kadar tam donanımlı bir yaşam alanı vadediyor. Modern şehircilik anlayışıyla tasarlanan yerleşkede konutlar teslim edildikten sonra da yönetim Egeşehir tarafından üstlenilecek. Böylece hem mülk sahiplerine hem de artırılan kontenjanla yerleşecek kiracılara güvenli ve sürdürülebilir bir komşuluk düzeni sunulması hedefleniyor.