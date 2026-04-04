Son Mühür- İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaoğlan Mahallesi’nde bir otomobilin kavşakta kontrolsüz şekilde drift attığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı. Görüntüler üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün A.C. (29) olduğu belirlendi.

"Araç trafikten men edildi"

Trafik ekipleri tarafından yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 165 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca A.C.’nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç trafikten men edildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin artarak süreceğini vurgularken, sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.