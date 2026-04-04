Son Mühür / Osman Günden - Bornova’da teknoloji ve hayat tecrübesi aynı masada buluştu. Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kuşaklararası Öğrenme – Dijital Torun” projesi, gençlerle yaşlıları bir araya getirerek bir köprü kurdu. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı bu özel buluşmada, dijital dünyanın kapıları büyükler için aralanırken gençler de kadim yaşam deneyimlerinden beslendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin gönüllü desteğiyle ilerleyen programda, akıllı telefon kullanımı üzerine pratik dersler verildi. Günlük yaşamda büyük kolaylık sağlayan WhatsApp üzerinden sesli mesaj iletimi, karekod kullanımı, gelen seslerin metne dönüştürülmesi ve hızlı arama gibi teknik detaylar, genç eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak aktarıldı. Katılımcılar, dijital araçları kullanma becerilerini geliştirerek teknolojiyi daha etkin kullanmanın heyecanını yaşadı.

“Teknoloji bir araçtan ibaret”

Kuşaklar arasındaki bağın güçlendirilmesi üzerine odaklanan etkinlikte Klinik Psikolog Zuhal Sarıarslan da önemli değerlendirmelerde bulundu. Günümüz dünyasında dijitalleşmenin rolüne değinen Sarıarslan, teknolojinin bir araçtan ibaret olduğunu belirterek temel odağın karşılıklı anlayış ve kurulan sağlam bağlar olması gerektiğini dile getirdi.

Eğitim sürecinin ardından tarihsel bir yolculuğa çıkan katılımcılar, uzman arkeologlarla birlikte Yeşilova Höyüğü’nü keşfettiler. Programın finalinde ise çömlek atölyesine katılan her iki kuşak, el emeğiyle bir şeyler üretmenin ve ortak bir paydada buluşmanın mutluluğuyla günü tamamladı.