Sezer Dirican, Temmuz ayında başlayan seçmelerde ilk turda yengeçli karides hamuru, mango sosu ve iki farklı balık türünden oluşan bir tabak hazırladı. Üç evet alarak ikinci tura yükseldi. Kalamar dolması düellosunda rakiplerini geride bırakarak finale ulaştı ve İrem'le girdiği mücadelede ana kadroya girmeyi başardı. Eylül ayında haftanın 7. eleme adayı olurken, Kasım itibarıyla yarışmada yer almaya devam ediyor.

Sezer Dirican Kimdir

Sezer Dirican, 1995 doğumlu ve şu an 30 yaşında. Aslen Amasya doğumlu olan yarışmacı, çocukluğunu bu şehirde geçirdi. Kariyer fırsatları için İstanbul'a taşındı ve burada mutfak sektöründe çalışmaya başladı. Yarışmaya İstanbul adına katılan Dirican, enerjik yapısıyla dikkat çekiyor.

Eğitim hayatı hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı, ancak aşçılığa olan tutkusu erken yaşlarda başladı. Profesyonel kariyerine odaklanan Dirican, mutfak sanatlarını günlük hayatının merkezine yerleştirdi. Yarışmada sakin ve kendinden emin tavrıyla izleyicilerin ilgisini topladı.

MasterChef Sezer Dirican'ın Kariyeri

Sezer Dirican, yedi yıldır profesyonel aşçılık yapıyor. Tanınmış restoran ve kafelerde Chef de Partie pozisyonunda görev aldı. Bu rolünde belirli mutfak istasyonlarını yöneterek ekip koordinasyonunda rol üstlendi. Deneyimi, yarışmada hızlı karar verme ve yaratıcı sunumlar yapma becerisini yansıtıyor.

MasterChef macerası 2024 sezonunda başladı. O yıl üçlü düellolarda elendi ve hayallerini erteledi. Bu deneyim, onu daha motive etti. 2025 sezonunda geri dönerek ceket savaşlarında mango ve taze biberiye içeren bir tabakla konuk şef Osman Sezener'in kereviz kebap ve karides yemeğini yeniden yorumladı. Yeterli puan alarak ikinci ceketi kazandı.

Kariyerinde özgün lezzetlere odaklanıyor. Örneğin, deniz ürünlerini meyve soslarıyla birleştiren yaklaşımları jüri tarafından övüldü. Yarışmada haftanın ilk dokunulmazlığını kazanması, sektördeki birikimini sahnede gösterdi.

MasterChef 2025 Sezer Dirican Güncel Durumu

Sezer Dirican, MasterChef 2025 ana kadrosunda aktif rol alıyor. Eylül ayında eleme potasına girmesine rağmen performansını korudu. Kasım ayı itibarıyla yarışmada kalmayı sürdürüyor ve şampiyonluk iddiasını devam ettiriyor.

Yarış dışı hayatında İstanbul'un hareketli mutfak ortamında çalışıyor. Sosyal medyada sınırlı paylaşım yapıyor, ancak Instagram hesabı üzerinden mutfak ipuçları veriyor. Kişisel hayatı hakkında fazla detay paylaşılmadı, odak noktası profesyonel gelişim olarak biliniyor.

Sezer Dirican'ın hikayesi, mutfak tutkusunun kararlılıkla birleştiğini gösteriyor. Yarış, onun gibi deneyimli isimlerle zenginleşti ve izleyicilere ilham veriyor. Gelecek haftalarda performansı merak konusu olmaya devam edecek.