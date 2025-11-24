Malatya'nın Hacı Abdi Mahallesi'nde bulunan Kemal Özalper Ortaokulu'nda sabah saatlerinde büyük bir trajedi yaşandı. Kalp rahatsızlığı olduğu bilinen 7. sınıf öğrencisi Sude Demirci (12), teneffüs zili çaldıktan hemen sonra fenalaştı. Okul idaresi tarafından hızla hastaneye sevk edilen Sude Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Teneffüste gelen ani rahatsızlık

Olay, sabah saatlerinde Kemal Özalper Ortaokulu'nda gerçekleşti. Kalp hastası olduğu öğrenilen öğrenci Sude Demirci, ders zili çaldıktan hemen sonra aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

Sude'nin fenalaştığını gören sınıf arkadaşları durumu derhal okul idaresine bildirdi. Okul yönetiminin hızla sağlık ekiplerini çağırması üzerine adrese gelen ambulans, bilinci açık durumda olan Sude Demirci'yi alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede kalbi durdu

Hastanenin Acil Servisi'nde doktorlar tarafından anında müdahale altına alınan Sude Demirci'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun çabalara rağmen küçük öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine yanıt veremeyerek maalesef hayatını kaybetti.

Sude Demirci'nin ani vefatı, ailesi, arkadaşları ve tüm okul camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Trajik olayla ilgili olarak yetkili makamlar tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.