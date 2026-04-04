Dünden bu yana aralıklarla devam eden ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Ödemiş-Tire kara yolunun Balabanlı Mahallesi yakınlarında su birikintileri oluştu, tarım arazileri ve seralar sular altında kaldı. Su baskınları nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

Ödemiş Belediyesi ekipleri ise taşkınların etkisini azaltmak için sahada çalışma başlatarak, traktörlerle yol kenarındaki su kanallarının açılması için müdahalede bulundu.