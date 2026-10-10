Popüler talk-show programının yaklaşan yayın dönemi için İstanbul'daki Boop Kuruçeşme'de özel bir açılış partisi organize edildi. Çok sayıda tanınmış ismin bir araya geldiği davette, sunucu ve katılımcıların basın mensuplarına yaptığı çarpıcı açıklamalar magazin dünyasının odak noktası haline geldi.

HASAN CAN KAYA'NIN 4 AY ÖNCE EVLENDİĞİ EŞİ DUYGU KAYA KİM?

Kariyerinde zirve günlerini yaşayan başarılı sunucu, dört ay evvel dünyaevine girdiği Duygu Kaya ile etkinlikte objektiflerin karşısına geçerek mutluluk pozu verdi. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çiftin davetteki samimi halleri dikkat çekti. Gösterinin bütünüyle senaryosuz çekildiğinin altını çizen komedyen, seyircisiyle kurduğu bağı şu sözlerle anlattı:

"Seyirciyi asla kandıramazsınız; içtenliği ve art niyeti hemen anlarlar. Onları birer arkadaşım gibi görüyorum"

YENİ SEZON TAMAMEN DOĞAÇLAMA: 50 ÜLKEDE İZLENİYOR

Son çekilen kayıtların bir önceki yayın dönemine göre çok daha fazla kahkaha barındırdığını vurgulayan ünlü isim, projenin an itibarıyla elli farklı ülkede izleyiciyle buluştuğunu belirtti. Ayrıca kurgu odasında kesilen ve ekranlara yansımayan ciddi bir stok görüntünün bulunduğunu sözlerine ekleyen sunucu, ufukta yeni bir sinema filmi senaryosu olduğunun da müjdesini paylaştı.

BENSU SORAL'DAN ÇOCUK VE KIVANÇ TATLITUĞ AÇIKLAMASI

Etkinliğe hayat arkadaşı Hakan Baş ile birlikte katılım sağlayan aktris Bensu Soral, gazetecilerin annelik planlarına yönelik ısrarlı sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, evlat sahibi olmanın zorluklarına değinerek, "En güzel bebek başkasının bebeği! Şaka bir yana çocuk çok büyük bir sorumluluk, şu an hayırlısı diyelim." ifadelerini kullandı. Yakın zamanda Organize İşler projesinin galasında meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'a düzdüğü övgülerin hatırlatılması üzerine Soral, "Kıvanç işinde çok başarılı. Piyasadaki en düzgün, en iyi insanlardan biri. O yüzden herkes de onun hakkında güzel konuşuyor" değerlendirmesini yaptı.

YÜSRA GEYİK HAKKINDAKİ SET AŞKI İDDİALARINA NE YANIT VERDİ?

Gecenin dikkat çeken diğer konuklarından Yüsra Geyik, aynı projede görev aldığı Kaan Çakır ile hakkında üretilen duygusal birliktelik söylentilerini kesin bir dille reddetti. Bu yakıştırmaların kaynağını bilmediğini söyleyen aktris, "Bu nereden ve nasıl çıktı anlamadım. Öyle bir şey yok. Henüz ortada dizi partnerliği bile yok." dedi. İş ortamında filizlenen ilişkiler konusundaki bakış açısı sorulduğunda ise şu karşılığı verdi:

"Aşkın yeri ve zamanı yoktur, nerede geldiyse orada yaşanır. Başıma gelmediği için büyük konuşmak istemem. Profesyonel değildir diyemem ama profesyoneldir de diyemem."

RAPÇİ SEFO ÖZEL HAYAT SORULARINI GERİ ÇEVİRDİ

Lansman alanında boy gösteren isimlerden biri olan rap müziğin sevilen yüzü Sefo, stüdyo kayıtlarına ara vermeden odaklandığını dile getirdi. Müzisyen, muhabirlerin aşk hayatına dair merak ettiği detayları ise "Özel hayatı sormasak daha iyi" diyerek nazikçe yanıtsız bırakmayı tercih etti. Etkinlikte ayrıca Didem Açar, Duygu German, Yasemin Sakallıoğlu, Burak Yırtar ve Ömür Gedik gibi popüler figürler de hazır bulundu.