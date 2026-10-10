Tütün tüketimiyle mücadele çerçevesinde satış ve kullanım alanlarına yönelik köklü değişiklikler içeren yasa teklifinin detayları netleşti. Mevzuatta 18 yaş altına tütün mamullerinin satışı halihazırda yasak olmasına rağmen, fiili denetimi güçlendirmek adına perakende noktalarında kimlik kartı gösterme şartı mevzuata ekleniyor.

SİGARA SATIN ALIRKEN KİMLİK DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Hayata geçirilmesi hedeflenen yeni uygulamayla birlikte, tütün mamulü talep eden vatandaşların yaş tespiti resmi kimlik belgeleri üzerinden sağlanacak. Satış noktalarındaki inisiyatifi ortadan kaldırmayı amaçlayan model hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yasağın pratikteki karşılığını şu sözlerle ifade etti:

"Esas amacımız şu; belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması da şu anda da zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışın da T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek yapılmasını sağlayacak. Onun yaşını verifiye edeceğiz ki, o şu anda yasak zaten 18 altına sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar."

Sistem yürürlüğe girdiğinde işletmeler, müşterinin yaşından şüphe duymaksızın belge kontrolü yaparak reşit olmayan bireylerin tütüne erişimini doğrudan satış anında engelleyecek.

YENİ TÜTÜN KANUNU TEKLİFİ TBMM'YE NE ZAMAN SUNULACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen kanun teklif taslağının birkaç hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi planlanıyor. Parlamento gündemine taşınacak teklifin yasalaşması halinde, 2026 yılı hedefleri doğrultusunda Türkiye genelindeki tüm perakende satış noktalarında kimlik kontrolü yükümlülüğü başlayacak.

KAFE, RESTORAN VE PARKLARDA SİGARA KULLANIMINA YÖNELİK HANGİ KISITLAMALAR GÜNDEMDE?

Bakanlığın üzerinde çalıştığı taslak, tütünün yalnızca temin edilme aşamasını değil, tüketildiği sosyal alanları da kapsıyor. Yeme-içme sektöründeki işletmelerin açık alanları, kafe ve restoran bahçeleri ile çocuk parkları gibi kamusal dinlenme noktalarında sigara dumanına maruziyeti azaltacak yeni sınırlandırmaların kanun teklifiyle birlikte netleştirilmesi öngörülüyor.