Resmî Gazete'de yayımlanan son karar doğrultusunda internet platformlarının kullanımına yönelik çok radikal güvenlik adımları devreye alındı. Söz konusu düzenleme, belirli bir yaşın altındaki bireylerin dijital ağlara erişimini keserken, ergenlik çağındaki gençler için de oldukça sıkı gizlilik çemberleri oluşturuyor.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

İlgili mevzuat uyarınca, Türkiye sınırları içerisinden giriş yapılan yerli veya yabancı bütün sosyal iletişim ağlarında 15 yaşından küçüklerin profil oluşturması artık mümkün olmayacak. 33396 numaralı Resmî Gazete nüshasında duyurulan bu karar, çocukların dijital ortamlardaki maruziyetini sıfıra indirmeyi hedefliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Bireylerin platformlara kaydolabilmesi veya mevcut girişlerini sürdürebilmesi amacıyla e-Devlet Kapısı altyapısına entegre edilen özel bir "belirteç" kodu kullanılacak. Bu sistem, teknoloji devlerine kişilerin isim, soyisim veya TC kimlik numarası gibi mahrem bilgilerini kesinlikle aktarmayacak. Sistem sadece, kullanıcının yasal yaş sınırını geçip geçmediğini teyit edecek şekilde tasarlandı. Geçici süreyle ülkemizde ikamet eden turistler ya da yabancı uyruklular için de pasaport entegrasyonuyla çalışan alternatif bir mekanizma sunulacak.

15-18 YAŞ ARASI GENÇLERE HANGİ ÖZELLİKLER YASAKLANDI?

Yaşı 15'ten büyük ancak 18'den küçük olan kitle için platformlar "ayrıştırılmış hizmet" modeline geçmek zorunda bırakıldı. Bu gruptaki kişilere ait profiller doğrudan gizli hesap statüsünde açılacak ve dışarıdan takipçi listeleri incelenemeyecek. Video izleme alışkanlıklarını manipüle eden sonsuz kaydırma algoritmaları ile canlı yayın açma yetkileri iptal edilecek. Ayrıca bu gençlere yönelik ticari amaçlı özel reklam sunumu ve veri profillemesi yapılamayacak. Güvenlik önlemleri kapsamında, paylaşılan görsellerin veya profil fotoğraflarının ekran görüntüsünün (ss) alınması yazılımsal düzeyde engellenecek. İletişim tarafında ise yabancıların mesaj atması kısıtlanırken, okundu bilgisinin karşı tarafa iletilmesi ile rehber senkronizasyonu özelliklerine tamamen son verilecek.

ESKİ HESAPLAR İÇİN SON DOĞRULAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Düzenleme resmi olarak 1 Kasım 2026 itibarıyla hayatımıza girecek. Ancak bu tarihten önce oluşturulmuş tüm profillerin sahiplerinden de e-Devlet onayıyla yaşlarını kanıtlamaları istenecek. Verilen geçiş süresi ise 31 Mart 2027 olarak belirlendi. Söz konusu tarihe kadar teyit işlemi yapmayan ve yaşı 15'in altında çıkan profillerin tamamı silinecek. Kuralları uygulamayı reddeden şirketler, 5651 sayılı yasa gereğince hem teknik engellemelerle hem de idari cezalarla karşılaşacak. Ek olarak firmalar, kullanıcıların itirazlarını değerlendirmek üzere Türkçe dilinde destek veren bir başvuru altyapısı kurmakla sorumlu tutulacak.