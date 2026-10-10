Türkiye'nin batı ile güney kıyılarında hakim olan durgun ve sıcak atmosfer, yerini oldukça sert meteorolojik hadiselere bırakmaya hazırlanıyor. Uzmanların güncel verilerine göre, pazar gününün bitimiyle beraber hava koşulları hızla değişecek ve Balkanlar menşeli serin hava kütlesi özellikle sahil şeridini yoğun etkisi altına alacak.

EGE VE AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Yeni haftanın ilk mesai günü itibarıyla bilhassa kıyı kesimlerde ve denizlerimizde hareketli saatler yaşanması öngörülüyor. Ege Denizi öncelikli olmak kaydıyla, denizcileri ve kıyıda yaşayan vatandaşları olumsuz etkileyebilecek güçlü bir fırtına beklentisi mevcut. Akdeniz havzasında ise Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri mercek altına alındı; bu bölgelerde sadece şiddetli yağmur değil, aynı zamanda gök gürültülü fırtına ve bölgesel dolu yağışı tehlikesine karşı dikkatli olunması isteniyor.

İZMİR, MUĞLA VE ANTALYA'DA YAĞIŞLAR HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Kıyı Ege'de pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırması ve yağışlı sistemin karaya giriş yapması bekleniyor. İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa gibi illeri kapsayan geniş bir alanda pazartesi akşamına doğru metrekareye 20 ile 40 kilogram arasında su düşme ihtimali bulunuyor. Yağışlı kütlenin Akdeniz içlerine ilerlemesiyle Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar hatlarında da lokal su baskınlarına yol açabilecek yoğunlukta gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. 13 Ekim Salı gününden itibaren ise yağışların yurt genelindeki etki alanını iyice genişleteceği belirtildi.

TERMOMETRELER 10 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR: HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Kıyı şeritlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 28 ile 30 derece bandında gezinen sıcaklık değerleri, önümüzdeki günlerde sert bir kırılma yaşayacak. Soğuk cephenin tam anlamıyla yerleşeceği 13 Ekim Salı günü termometrelerin aniden 19-20 derecelere inmesi, hafta ortasına gelindiğinde ise 17 derece sınırına kadar gerilemesi bekleniyor. Toplamda 8 ila 10 dereceyi bulacak bu ani ısı kaybına ve fırtınaya karşı, tarımla uğraşan kesimlerin ve bölge halkının gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor.