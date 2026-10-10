Devlet üniversitelerinin örgün bölümlerinde okuyan gençlerin kampüs içerisinde çeşitli birimlerde görev alıp maddi kazanç elde etmesine olanak tanıyan yeni sezon çalışma maratonu start verdi. Geçmiş dönemlerde öğrencilere 19 bin lirayı aşan finansal desteklerin sunulduğu projede, yeni akademik takvimin başlamasıyla beraber üniversite bazlı personel duyuruları ardı ardına yayımlanıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI 2026 İÇİN BAŞLADI MI?

Yeni eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte devlet üniversiteleri, kendilerine ayrılan ödenek ve kontenjanlara göre personel ilanlarını duyurmaya başladı. Kurumlar ihtiyaç duydukları öğrenci kapasitesine göre kendi özel takvimlerini belirlediği için Türkiye genelinde tek tip bir son başvuru tarihi bulunmuyor. Bu nedenle İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve Eskişehir gibi öğrenci nüfusunun yoğun olduğu iller başta olmak kaydıyla, adayların mutlaka eğitim gördükleri okulun resmi web sayfalarındaki duyuruları düzenli biçimde takip etmesi gerekiyor.

E-ŞUBE ÜZERİNDEN BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Müracaat süreci sadece internet aracılığıyla yürütülüyor. Öğrencilerin ıslak imzalı belgelerle şahsen yaptıkları ya da e-posta atarak yolladıkları talepler kesinlikle reddediliyor. Kayıt aşamasını tamamlamak isteyenlerin öncelikle "esube.iskur.gov.tr" bağlantısına giriş yapması, daha sonra aktif ilanlar sekmesinden okudukları yükseköğretim kurumunu bularak dijital formu onaylaması yeterli sayılıyor.

2026 YILI İÇİN GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR OLDU?

Öğrencilerin kampüs içinde çalıştıkları mesai gününe göre aylık toplam maaşın hesaplandığı uygulamada, bu yılki günlük hak ediş bedeli 1.375 TL olarak sabitlendi. Çalışan gençlerin sağlık masrafları ve prim ödemeleri de devlet güvencesi kapsamına alınarak; genel sağlık sigortası (GSS) ile iş kazası ve meslek hastalığı prim giderleri doğrudan kurum bütçesinden karşılanıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR, KATILIM ŞARTLARI NELER?

Düzenlemeden faydalanabilmenin öncelikli kuralı, devlet yükseköğretim kurumlarında örgün (yüz yüze) eğitime aktif olarak devam etmektir. Sisteme kaydolmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlaması gereken diğer resmi koşullar ise şunlardır:

18 yaşını doldurmuş olmak.

İŞKUR dijital veritabanında "iş arayan" sıfatıyla aktif kaydının bulunması.

Aile bütçesi için belirlenen maksimum hane geliri limitinin altında kalmak. Pegasus tecrübeli kabin memuru alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İçeriği Görüntüle

Herhangi bir işsizlik ödeneğinden faydalanmamak.

SGK sisteminde halihazırda sigortalı veya emekli statüsünde yer almamak.