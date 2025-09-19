Ordu’da, Gaziler Günü’nde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ünal Aktürk, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gülyalı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ünal Aktürk, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti.

Aktürk için Gülyalı ilçesinde tören düzenlendi. Törene Ordu Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, Ünal Aktürk’ün yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Aktürk’ün cenazesi, ilçenin Mustafalı Mahallesi’nde aile mezarlığında toprağa verildi.