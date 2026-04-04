Son Mühür / Osman Günden - Efes Selçuk’ta bu yıl 62. kez kapılarını açan Kütüphane Haftası, kenti sanatın, felsefenin ve edebiyatın merkezi haline getirmeye devam ediyor. 30 Mart’tan 4 Nisan’a kadar Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde süren programlarda, her kuşaktan katılımcı zengin içeriklerle buluştu. Müzik ve resimden yaratıcı dramaya kadar geniş bir yelpazeye yayılan atölye çalışmalarında, çocukların zihinsel süreçlerini destekleyen aktiviteler ön plana çıktı. Eğitmen Neslihan Çetin tarafından gerçekleştirilen “Küçük Zihinler Büyük Sorular” isimli P4C atölyesinde minikler, sorgulama ve bilgi üzerine derin fikir alışverişlerinde bulunarak kendilerini ifade etme imkanı yakaladı.

Çevre duyarlılığı ile sanatı birleştiren bir diğer çalışma ise geri dönüşüm sanatçısı Okay Çankaya liderliğinde yapıldı. Atık materyalleri birer sanat objesine dönüştüren çocuklar, hem ekolojik farkındalık kazandı hem de hayal güçlerinin sınırlarını zorladı.

Kitap kurtları ödüllendirildi

Binlerce üyeye ve devasa bir arşive sahip olan kütüphanede, haftanın en anlamlı anlarından biri de "kitap kurtlarının" ödüllendirilmesi oldu. Toplamda 4 bin 739 kayıtlı üyesi ve yaklaşık 27 bin eseri bünyesinde barındıran merkezde, yılın en çok okuyan isimleri açıklandı. Çocuklar arasında Leyla Ada Tekin birincilik kürsüsüne çıkarken, onu Defne Deniz Yılmaz ve Murathan Karakoyunlu takip etti. Yetişkinler grubunda ise en çok kitap okuyan isim Ayşe Dinler olurken, Ferizan Fişek ikinci, İbrahim Ay ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, kütüphaneye yaptığı değerli bağışlarla örnek olan İlknur Gökçe’yi de unutmayarak kendisine özel bir ödül verdi.

“Okuma kültürü güçleniyor”

Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, tören sırasında yaptığı konuşmada kütüphanelerin yaşayan birer mekan olması gerektiğine vurgu yaparak, “Her yaştan vatandaşımızın kitapla buluşması bizim için büyük önem taşıyor. Efes Selçuk’ta okuma kültürü her geçen gün daha da güçleniyor” ifadelerini kullandı.

Minik okurların kitapları imzalandı

Edebiyat dünyasının önemli isimleri de hafta boyunca Efes Selçuklu okurlarla bir araya gelerek kütüphaneye canlılık kattı. Yayıncılık Atölyesi Eğitmeni Zühtü Yavuz Ünsal, bir kitabın mutfağını merak edenlere "Kağıttan Bilgiye Yolculuk" başlıklı sunumuyla süreci detaylarıyla aktardı. Edebiyat Öğretmeni Ayşe Yazar’ın yönetiminde gerçekleşen bir diğer söyleşide ise yazar Kemal Yalçın, meşhur romanı “Emanet Çeyiz” eşliğinde mübadele yıllarına dair çarpıcı anılarını paylaştı. Çocuk edebiyatının popüler kalemi Koray Avcı Çakman ise öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirerek hem yazarlık deneyimlerini paylaştı hem de minik okurlarının kitaplarını imzaladı. Kitabın ve kültürün birleştirici enerjisiyle kutlanan hafta, ilçenin sosyal yaşamına değer katmayı sürdürüyor.