Son Mühür - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Kemah olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 14.16’da meydana gelen sarsıntının, 4,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Kemah merkezli deprem, Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt’ta da hissedildi.

Valilik ve belediyeden açıklama

Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Cevdet Bayram, Kemah’ta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda depremin merkez üssü Kemah’tayız. Şu an çok şükür herhangi bir problem yok. Ufak tefek çatlaklar var. Onun dışında çok şükür hiçbir sorun yok. Yalnız yollarda, yol güzergâhında kaya düşme tehlikeleri olmuş; onlar da ufak tefek şeyler. Şu an herhangi bir problem yok."

''Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır''

Kemal Memişoğlu, Kemah’ta meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, bakanlık birimlerine şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Naci Görür uyardı

Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan yerbilimci Naci Görür, sarsıntının meydana geldiği bölgenin önemine dikkat çekti. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Yedisu zonu üzerinde deprem beklediklerini belirten Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın."