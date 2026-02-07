Son Mühür- Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Hakbilir köyünde, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.16’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından gözler, Türkiye’nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’a çevrildi. Ercan, sarsıntının teknik detaylarını ve bölgedeki binaların dayanıklılık durumunu analiz ederek halkın merak ettiği "Daha büyük bir deprem gelir mi?" sorusuna net bir yanıt verdi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda gerilim boşalımı

Jeofizik verileri ışığında depremi değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntının yerin sadece 3,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Bu sığ derinliğin sarsıntının yüzeyde net bir şekilde hissedilmesine neden olduğunu ifade eden Ercan, depremin Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde biriken enerjinin doğal bir dışavurumu olduğunu vurguladı. Uzman isme göre, bu sarsıntı bölgedeki fay hattında yaşanan rutin bir gerilim boşalımı olarak kayıtlara geçti.

Büyük bir depremin öncüsü mü?

Bölge halkını yapı güvenliği konusunda uyaran Ercan, Kemah ve çevresindeki mevcut yapı stoğuna dikkat çekti. 4,9 büyüklüğündeki bu sarsıntının, köy damları ve yığma taş evler gibi mühendislik hizmeti almamış yapılar dışında ciddi bir hasar yaratmayacağını ifade eden ünlü jeofizik mühendisi, kritik bir sınır çizdi. Ercan, Kemah kesiminde asıl tehlikenin ve yıkıcılığın M6,3 büyüklüğünden itibaren başladığını belirterek, mevcut sarsıntının büyük bir depremin öncüsü olmadığını belirtti.

"Çözüm sağlam yer ve sağlam yapıdadır"

Depremin bir kader olmadığını, hazırlıklı olmanın hayat kurtaracağını hatırlatan Prof. Dr. Ercan, "Yer-Yapı Güvenlik Belgesi"nin önemine vurgu yaptı. Bölgenin doğudan gelen tektonik baskılarla gerilmeye devam edeceğini belirten uzman, çözümün sadece sağlam binalar inşa etmekten değil, aynı zamanda bu binaları doğru zeminlere oturtmaktan geçtiğini söyledi. Ercan, depremle mücadelenin temelinde "sağlam yer ve sağlam yapı" formülünün yattığını bir kez daha anımsattı.

1939 Erzincan depremi hatırlatması ve ekonomi vurgusu

Açıklamalarının sonunda toplumsal belleği tazeleyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 1939 yılında yaşanan ve 40 bin kişinin hayatını kaybettiği M7,9 büyüklüğündeki tarihi felaketi unutmamak gerektiğini ifade etti. Depremden kurtuluşun ve güvenli şehirlerin inşa edilmesinin güçlü bir ekonomiye bağlı olduğunu belirten Ercan, güçlü bir yönetimin sağlayacağı ekonomik istikrarın afetlere karşı en büyük kalkan olduğunu dile getirerek yetkililere ve vatandaşa sorumluluklarını hatırlattı.