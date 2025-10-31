Son Mühür - Karşıyaka Spor Kulübü Tarih Kurulu Başkanı ve gazeteci Ahmet Diker, Kaf Sin Kaf’ın kuruluş hikâyesini kaleme aldı. Diker, kulübün milli mücadele yıllarında doğan ruhunu ve Atatürk’ün kulübe armağan ettiği ay-yıldızlı armayı hatırlattı.

Karşıyaka’nın köklerine yolculuk

Karşıyaka Spor Kulübü'nün kuruluş öyküsü, KSK Tarih Kurulu Başkanı ve gazeteci Ahmet Diker tarafından yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Diker’in kaleme aldığı metinde, kulübün 1905 yılında bir avuç Karşıyaka sevdalısının hayalleriyle başladığı, ancak kıvılcımın 1912’de yağmurlu bir günde Omiros’un arsasında yakıldığı ifade edildi. İlhamını Anadolu’nun zor zamanlarında direnme ruhundan alan genç Karşıyakalıların, zeytin ağacının altında Kaf Sin Kaf’ın temellerini attığı vurgulandı.

Milli Mücadele ruhuyla kurulan kulüp

Diker, kulübün yalnızca bir spor kulübü değil, milli mücadelenin bir simgesi olduğuna dikkat çekti. Kurucu kadronun ve Karşıyakalı gençlerin cepheden cepheye koştuğunu, cephelerde yaralandığını, sürgüne gönderilse de vazgeçmediğini aktardı. Mustafa Kemal Paşa’nın, 11 Eylül 1922’de Karşıyaka’yı ziyaretinde Kaf Sin Kaf’ın yeniden faaliyete geçmesi için talimat verdiği hatırlatıldı.

Ay-yıldızlı arma Atatürk’ün emriyle kullanıldı

Metinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Haziran 1926’da Karşıyaka’da verdiği yemekte Kaf Sin Kaflıları kutladığı ve kulübün armasında ay-yıldız kullanılmasını bizzat emrettiği belirtildi.

Bu kararın, Kaf Sin Kaf için en büyük onur olduğu vurgulandı.

“Kırgınlıklar son bulsun, sevdamız yaşasın”

Ahmet Diker, Karşıyakalı taraftarlara da seslenerek birlik çağrısı yaptı: “Bugün 1 Kasım, en büyük sevdamız Kaf Sin Kaf’ın doğum günü. Şartlar ne olursa olsun dargınlıklar son bulsun, kıvılcım yeniden tutuşsun. Bu büyük mirasın değerini bilelim.” Diker, kulübün tarihine ve Karşıyaka’nın milli mücadelesine ışık tutan bu mirasın, nesilden nesile aktarılmasının önemini vurguladı.