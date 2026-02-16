Son Mühür/ Merve Turan - Ramazan ayı öncesinde yapılan oda genel kurullarında ortaya çıkan tablo, İzmir esnaf teşkilatının tercihini net biçimde gösterdi. Bergama’dan Tire’ye, Dikili’den Ödemiş’e kadar ilçelerde ve İzmir merkezde yapılan seçimlerde sandıktan ağırlıklı olarak Yalçın Ata’ya yakın isimler çıktı. Sonuçlar, Mayıs ayında yapılacak İESOB genel kuruluna güçlü mesaj verdi.

Ayakkabıcılar Odası’nda net tablo

İzmir Ayakkabıcılar Odası genel kurulunda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin desteklediği öne sürülen aday sandıkta açık farkla kaybetti. Yalçın Ata’nın aldığı sonuç, esnaf tabanındaki etkisini daha ilk aşamada ortaya koydu. Seçimlerde göreve gelen başkan ve yöneticilerin büyük bölümünün Ata’ya yakın isimlerden oluşması bu tabloyu güçlendirdi.

Ata’ya yakın isimler sandıktan çıktı

İESOB yönetiminde yer alan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu ile Tire Esnaf Odası Başkanı Ümit Ünalmış seçimleri kazandı. İzmir Elbiseciler Odası’nda Ata’nın adayı Fatih Kıraç ikinci kez güven tazeledi.

Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı ile İnşaat Sanatkarları Odası Başkanı Bayraktar Erdem de rakiplerine açık fark attı.

Muhalif isimler kaybetti

Yalçın Ata’ya muhalif duruşlarıyla bilinen Oto Galericileri Odası Başkanı Zafer Dursun, Kaloriferciler Odası Başkanı Kemal Erözel ve Hamamcılar Odası Başkanı Nafi Karaca, Ata’nın desteklediği adaylar karşısında seçimleri kaybetti. Buna karşılık Ata’nın yardımcıları Necdet Heppekcan ile İhsan Esen, üyelerinin güçlü desteğiyle yeniden seçildi.

“Kaleler birer birer düştü”

Eski başkan Zekeriya Mutlu’ya yakın isimlerin de seçimlerde kaybetmesi dikkat çekti. Çiğli Şoförler Odası’ndaki ayrılığın ardından Mutlu çizgisindeki başkanların sandıktan çıkamaması, teşkilatta “kaleler düştü” yorumlarını beraberinde getirdi.

Büyük odalar Ata safında

Yalçın Ata’nın destek verdiği Recep Uygun Sıhhi Tesisatçılar ve Kaloriferciler Odası’nda, Ethem Hiçüşenmez Oto Galericileri Odası’nda, Özge Sarı Hamamcılar Odası’nda başkan seçildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, Mobilyacılar Odası Başkanı Zafer Koç, Terziler Odası Başkanı Mustafa Güvenli ve Buca Esnaf Odası Başkanı Turan Yazgan da Ata’ya yakın isimler arasında yer aldı.

Destek ziyaretleri arttı

Genel kurullarını tamamlayan oda başkanları, yönetimleriyle birlikte Yalçın Ata’yı ziyaret ederek yeni dönemde birlikte hareket edeceklerini açıkladı. Ziyaretlerin artması, Birlik seçimleri öncesinde Ata’nın elini güçlendirdi.

İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, yönetimiyle birlikte yaptığı ziyarette “Ata ile birlikte yürüyeceğiz” mesajı verdi. Mobilyacılar Odası Başkanı Zafer Koç, Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ve Oto Galericileri Odası Başkanı Ethem Hiçüşenmez de destek ziyaretinde bulundu.

Pınarbaşı Esnaf Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu’nun “Topumuzla tüfeğimizle Ata’nın arkasındayız” sözleri, teşkilattaki havayı özetledi.

“Esnaf iradesine saygı duyulmalı”

İESOB Başkanı Yalçın Ata, genel kurulların nezih bir ortamda geçtiğini belirterek, “İzmir’e yakışan bir tablo ortaya çıktı. Adaylar kongrelere saygı ve hoşgörü içinde girdi. Esnaf iradesini sandıkta ortaya koydu. Herkes bu iradeye saygı göstermeli. Biz, tabanın sesini esas alıyoruz ve seçilen başkan ve yönetimlerle esnafa hizmet yolunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.