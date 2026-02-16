Bayındır ilçesine bağlı Yusuflu Mahallesi sınırları içinde yer alan ve yaklaşık 35 yıldır kurumuş durumda olan Veli Deresi’nde yeniden su akışı gözlendi. Uzun yıllardır kuru olan dere yatağında suyun yüzeye çıkması mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Kayadan oyma kuyunun bulunduğu bölgede su yüzeye çıktı

Mahalledeki Taksim Tepe’nin güney yamacında, dere kenarında bulunan kayadan oyma kuyunun yer aldığı noktada suyun yeniden akmaya başladığı görüldü. Daha önce tamamen kuruyan dere yatağında oluşan su birikintileri ve akış, bölgede hareketlilik oluşturdu.

Muhtar Cevher: “Hem şaşırdık hem sevindik”

Yusuflu Mahallesi Muhtarı Ahmet Cevher, derenin geçmişte hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir kaynak olduğunu belirterek, “Yaklaşık 35 yıl önce bu dereden hayvanlarımızı sulardık. Uzun süredir tamamen kuruydu. Yeniden suyun akmaya başlaması bizleri hem şaşırttı hem de sevindirdi.” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri ise uzun yıllar sonra dere yatağında su görülmesinin şaşkınlık yarattığını dile getirdi.