Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İnşaat Mühendisi Nail Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından açıklanan Kordon Yeraltı Otoparkı projesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Projenin teknik, mali ve lojistik boyutlarına dikkat çeken Kocabaş, planlamanın bilimsel gerçekler ve mühendislik kriterleri çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

“En az 100 bin metrekare alana ihtiyaç var”

Kocabaş, otopark planlamasında yönetmeliklere göre araç başına yaklaşık 25 metrekare alan gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Araç başına ortalama 25 metrekare hesaplandığında en az 100 bin metrekarelik bir alana ihtiyaç var. Oysa Kordon’un toplam yüzölçümünün yaklaşık 70 bin metrekare.

Bu büyüklükte bir projenin en az iki katlı planlanması gerekirken bunun da yaklaşık 7 metre kazı derinliği anlamına geliyor.

Ortaya çıkacak hafriyat miktarı yaklaşık 500 bin metreküp. Bir kamyonun ortalama 12–13 metreküp taşıdığı dikkate alındığında yaklaşık 40-45 bin kamyonluk bir nakliye trafiği oluşacak.”

Lojistik ve zemin risklerine dikkat çekti

Projenin uygulanacağı alanın denizle iç içe ve yeraltı su seviyesinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kocabaş, hafriyatın dolgu beton künklerle yapılmış zeminde gerçekleştirileceğini belirtti. Bu durumun hem maliyeti artıracağını hem de uygulamayı zorlaştıracağını ifade etti.

Şehir trafiğinin mevcut yoğunluğu göz önüne alındığında hafriyat taşınmasının yaratacağı yükün ayrıca planlanması gerektiğini vurgulayan Kocabaş, Kordon gibi kentin vitrini niteliğindeki bir bölgede lojistik sürecin yönetiminin kritik olduğunu söyledi.

“Başlangıç maliyeti 2–3 milyar TL, toplam bedel 6–7 milyar TL’ye ulaşabilir”

Projenin maliyet boyutuna ilişkin değerlendirmesinde Kocabaş, şu açıklamayı yaptı: “2026 yılı birim fiyatlarıyla başlangıç maliyetinin yaklaşık 2–3 milyar TL seviyesinde.

Projenin en az 3–4 yıllık yapım süresi olacağını ve maliyet artışları dikkate alındığında toplam bedelin 6–7 milyar TL’ye ulaşmasının muhtemel. Bu teknik olarak imkansız değildir.

Ama ciddi mühendislik, ciddi planlama ve daha da önemlisi ciddi bir yönetim kapasitesi gerektirir. Bu da CHP yönetiminde yoktur.”

“İzmirliye kulağa hoş gelen değil, gerçekçi projeler gerekir”

Kocabaş açıklamasında projenin kamuoyunda olumlu bir algı oluşturabileceğini ancak esas önemli olanın uygulanabilirlik olduğunu belirtti:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay’ın Kordon’da yeraltı otoparkı yapma açıklamasını dikkatle takip ettik. Kulağa hoş geliyor.

Ancak İzmirliye kulağa hoş gelen projeleri değil, akla, bilime ve gerçekliğe dayanan projeleri konuşmak zorundayız. İzmir’in otopark sorunu vardır.

Hem de yıllardır çözülemeyen ciddi bir sorundur. Şehir merkezinde park yeri bulamayan vatandaşımız her gün bunun bedelini zamanıyla, yakıtıyla, stresle ödüyor.

Gönül ister ki belediyemiz bu kronik sorunu kalıcı biçimde çözsün. Ancak mesele, bir projeyi açıklamak değil; o projeyi hesaplamak, planlamak ve bitirmektir.”

“Bu lojistik süreç nasıl yönetilecek?”

Kocabaş, kazı ve hafriyat sürecine ilişkin teknik ayrıntıları şöyle anlattı: “Bakınız… Otopark yönetmeliğine göre bir binek araç için ortalama 25 metrekare alan gerekmektedir.

4 bin araçlık bir otopark planlıyorsanız, yalnızca araç yerleri için en az 100 bin metrekare alana ihtiyacınız var.

Tüm Kordon’un yüzölçümü 70 bin metrekareyken, bu büyüklükte bir alanı tek katlı çözmeniz zaten mümkün değildir. Dolayısıyla en az iki katlı bir yapıdan söz ediyoruz.

Yönetmelik gereği minimum kat yüksekliği, döşemeler ve teknik hacimlerle birlikte 7 metre kazı demektir. Basit bir hesap yapalım: 70 bin metrekare çarpı 7 metre kazı derinliği…

Yaklaşık 500 bin metreküp hafriyat. Dolgu beton künklerle yapıldı. Bu hem hafriyatı zorlaştıracak hem de maliyeti arttıracak. Bir kamyonun ortalama 12-13 metreküp taşıdığını düşünürsek, yaklaşık 40-45 bin kamyon demektir.

Bu kamyonlar nereye gidecek? Hangi güzergahı kullanacak? Şehir trafiği zaten alarm verirken, esnafın önü zaten kapalıyken, Kordon gibi İzmir’in vitrini olan bir alanda bu lojistik nasıl yönetilecek?

Üstelik burası sıradan bir zemin değil. Denizle iç içe, yeraltı suyu seviyesi yüksek bir bölge. Öyle bir yalıtım, öyle bir sızdırmazlık sistemi gerekir ki milim hata kabul etmez.

Bu teknik olarak imkansız değildir. Ama ciddi mühendislik, ciddi planlama ve daha da önemlisi ciddi bir yönetim kapasitesi gerektirir. Bu da CHP yönetiminde yoktur.”

Tamamlanamayan projeleri hatırlattı

Kocabaş, İzmir’de uzun süredir tamamlanamayan projeleri hatırlatarak açıklamasına şöyle devam etti: “8 yıldır bitirilemeyen Opera Binası… 10 yıldır tamamlanamayan Buca Onat Tüneli… 10 yıldır sonuçlandırılamayan Halkapınar Yeraltı Metro Depolama Alanı…

‘Kooperatiflerle kentsel dönüşüm’ denilerek yaklaşık 3 bin İzmirliden toplanan paralar ve hala tamamlanamayan projeler… Gaziemir’de yıllardır bitmeyen Gençlik Merkezi…

Karşıyaka’da 7 ayda bitecek denilen, 15 ayı aşan basit bir yaya üst geçidi… Hatırlarsınız Kasım ayında ‘Bu üst geçit ne zaman bitecek?’ diye Sayın Cemil Tugay’a sorduğumda, ‘Aralık ayı ortasında bitiriyoruz’ demişti.

Şubat’ın ortasını geçtik hala bitiremedikleri bir yaya üst geçidi var! Şimdi soruyoruz: Zamanında tamamlayamadığınız çok sayıda proje dururken, şehrin tam merkezinde, deniz seviyesinde, yüzbinlerce metrekarelik kazı gerektiren bu projeyi hangi takvimle, hangi bütçeyle, hangi disiplinle tamamlayacaksınız?”

Taşkın riski ve mühendislik önlemleri sorusu

Kordon’un yakın zamanda yaşanan fırtına ve deniz taşkınlarından etkilendiğini hatırlatan Kocabaş, proje kapsamında alınacak önlemlerin açıklanması gerektiğini vurguladı.

Çankaya Katlı Otoparkı tartışması

Kocabaş, Konak merkezinde önemli bir yükü taşıyan Çankaya Katlı Otoparkı’na ilişkin güçlendirme maliyetinin karşılanmak istenmediğini belirterek, buna karşılık yeni ve yüksek maliyetli bir proje açıklanmasını eleştirdi.

“Bilimsel, şeffaf ve gerçekçi olmalıdır”

Kordon’un İzmir’in simgesi olduğunu vurgulayan Kocabaş, projenin hayata geçirilmesi halinde fizibilite, jeoteknik raporlar, finansman modeli ve takvimin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

“Bu kadar büyük otopark kimin için yapılacak?”

Kocabaş açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Öte yandan ortada ciddi bir tutarsızlık daha var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bir yandan “kent merkezini araç trafiğine kapatacağız” diyor…

Diğer yandan kent merkezinin tam kalbine, Kordon’a binlerce araçlık yeraltı otoparkı planlıyor. Sormak gerekiyor: Madem kent merkezini araçtan arındıracaksınız, bu kadar büyük bir otoparkı kimin için yapıyorsunuz?

Madem böylesine dev bir otopark ihtiyacı var diyorsunuz, o halde trafiği kapatma söylemi neyin karşılığı? Bu iki yaklaşım aynı anda doğru olamaz.

Ya kent merkezini araçsızlaştırma iradesi vardır ya da araç yoğunluğunu artıracak projeler… Şehir yönetimi vizyon ister, netlik ister, tutarlılık ister.

Bugün söylenenle yarın yapılan birbirini boşa düşürmemelidir. Sayın Cemil Tugay önce ne yapmak istediğine karar vermelidir.

Kent merkezini mi araçtan arındıracaksınız, yoksa kentin kalbine dev bir otopark mı inşa edeceksiniz? Tabi yapabilirse..."