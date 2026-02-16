Son Mühür- Bayındır Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) gerçekleştiriliyor. Oda Başkanı Enis Macit imzasıyla yayımlanan davet metninde, tüm üyeler genel kurula katılmaya çağrıldı.

Toplantı saat 11.00’de başlayacak

Oda Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre genel kurul, saat 11.00’de Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi’nde başlayacak. Toplantıda mevcut döneme ilişkin faaliyet raporları değerlendirilecek, esnaf ve sanatkârların karşılaştığı sorunlar masaya yatırılacak. Ayrıca yeni dönem için izlenecek yol haritası da üyelerin görüşüne sunulacak.

Seçim tek listeyle yapılacak

Genel kurul kapsamında yapılacak seçimlerin tek adaylı listeyle gerçekleştirileceği öğrenildi. Seçim süreci bugün itibarıyla başlarken, oy kullanma işlemi toplantının başlamasının ardından yapılacak. Üyeler, saat 11.00’den sonra oy kullanabilecek. Sandıkların ise saat 17.00’de kapanacağı bildirildi.

“Birlik ve beraberlik” vurgusu

Oda Başkanı Enis Macit ve yönetim kurulu tarafından yapılan çağrıda, esnaf ve sanatkârların birlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi. Açıklamada, tüm oda üyelerinin genel kurula katılarak oy kullanmasının, meslek örgütünün geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.