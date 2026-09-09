İzmir Karabağlar İnönü Caddesi üzerinde yer alan bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişimi gerçekleştirildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve özel harekat polislerinin süreci başarılı bir şekilde yürütmesi ile psikolojik ve ruhsal sorunları olduğu iddia edilen soyguncu yakalandı.

Son Mühür Muhabiri olay yerinden an be an bildirdi

Olay yerinde bulunan Son Mühür Muhabiri Cumhur Erkek'in aktardığı bilgilere göre saat 17.00 civarında gerçekleşen soygun girişimi kapsamında soyguncunun bankanın güvenlik görevlisinin silahını alarak 5 kişiyi rehin aldığı öğrenildi.

Soyguncunun psikolojik sorunları olduğu öğrenildi

Banka çevresinde meraklı kalabalığa rağmen emniyet güçlerinin süreci profesyonel bir şekilde yürüttüğünü belirten Cumhur Erkek, cadde üzerindeki giriş ve çıkışları kapatarak olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. psikolojik ve ruhsal sorunları olduğu iddia edilen soyguncu ile müzakereleri hızlı bir şekilde sürdüren emniyet güçleri, rehinelerin serbest bırakılmasının ardından şubeye girerek soyguncuyu gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın aşçı olarak çalıştığı, ayrıca geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu belirtildi. Emniyet kayıtlarında ise yankesicilik, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve mala zarar verme olaylarında mağdur kaydının bulunduğu aktarıldı.

Zırhlı araç ile uzaklaştırıldı

Zırhlı araç ile olay yerinden emniyete götürülen soyguncunun direnmeden teslim olduğu öğrenildi. Zanlının olay yerinden ayrılmasının ardından cadde trafiğe yeniden açıldı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığından açıklama

İzmir Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

09.09.2026 günü saat 16.30 sıralarında, İzmir ili Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen C.A. isimli şahıs, özel güvenlik görevlisine ait silahı alarak banka içerisinde bulunan 5 çalışanı rehin almıştır. Olayın bildirilmesi üzerine ilgili birimlerce ivedilikle gerekli güvenlik tedbirleri alınmış; müzakere ve özel harekât unsurlarınca yürütülen çalışmalar neticesinde rehin alınan 5 banka çalışanı güvenli bir şekilde kurtarılmış, şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhâl soruşturma başlatılmış; soruşturmanın etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.