Kahramanmaraş’ta arkadaşlarıyla futbol oynayan bir kişi, maç sırasında aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü olay, halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Maç Sırasında Yere Yığıldı

Olay, Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu, dün akşam saatlerinde oynanan maç sırasında bir anda rahatsızlanarak yere düştü.

Sağlık Ekipleri Müdahale Etti

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sahada yapılan ilk müdahaleye rağmen Ahmetoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre, Ahmetoğlu’nun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

O Anlar Kameraya Yansıdı

Yaşananlar, halı sahanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kale önünde bulunan Ahmetoğlu’nun bir anda yere yığıldığı anlar yer aldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Ahmetoğlu’nun ani ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.