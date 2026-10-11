Kademeli emeklilik düzenlemesi bekleyen milyonlarca çalışan, yasama yılının başlamasıyla birlikte gözünü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna çevirdi umutla. Bir günlük sigorta farkıyla 17 yıl geç emekli olma tablosu, adalet arayışındaki kesimlerin ortak itirazına dönüştü meydanlarda.

Kulislere yansıyan fısıltılar art arda gelirken, hükümet kanadından konuya dair verilen yanıtlar tartışmalara nokta koyacak nitelikte ilerliyor. Resmi mercilerin tavrı, beklentilerin sahadaki karşılığını net biçimde çiziyor şimdilik.

Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi?

Kademeli emeklilik düzenlemesi Meclis komisyonlarından geçmedi ve şu anda yasalaşmış hiçbir resmi metin bulunmuyor. Muhalefet vekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu bireysel kanun teklifleri ilgili ihtisas komisyonlarında bekletilirken, iktidarın onayladığı bir tasarı henüz genel kurula inmedi.

Meclis gündemine taşınan ekonomi paketlerinde bu başlığa yer verilmediğini hatırlatıyor parlamento uzmanları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanıp sevk edilmiş somut bir kanun maddesi masada durmuyor.

Bakanlığın resmi tutumu ve aktüeryal denge

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sisteminde yeni bir yaş veya prim esnemesinin gündemde olmadığını açıkça ilan etti katıldığı yayınlarda. Sosyal güvenlik havuzunun mali sürdürülebilirliğini korumayı hedefleyen ekonomi yönetimi, mevcut şartları aynen sürdürmekte kararlı görünüyor.

Aktüeryal dengeleri sarsacak erken emeklilik modellerine kapıyı kapatan bürokrasi, bütçe disiplininden taviz vermemeyi temel öncelik sayıyor. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların internetteki spekülatif paylaşımlara aldanmadan yalnızca resmi duyurulara itibar etmesi gerektiğini yineliyor kararlılıkla.

Masadaki beklentiler ve talep edilen yaş şartları

Emeklilikte Adalet Derneği öncülüğünde örgütlenen çalışanlar, 1999 ile 2008 yılları arasına kademeli bir yaş baremi getirilmesini istiyor ısrarla. Hazırlanan sivil taslaklarda kadınlarda 43, erkeklerde ise 45 yaştan başlayıp prim gününe göre kademeli artan bir geçiş modeli öneriliyor kamuoyuna.

Başlangıç dönemi Talep edilen yaş şartı İstenen prim günü 1999 - 2002 arası Kadın 43 - Erkek 45 6250 gün 2002 - 2005 arası Kadın 46 - Erkek 48 6500 gün 2005 - 2008 arası Kadın 49 - Erkek 51 7000 gün

Sivil toplumun hazırladığı bu cetveller henüz resmi bir bağlayıcılık taşımıyor hiçbir şekilde. İlerleyen süreçte Meclis koridorlarında yeni bir uzlaşı aranmadığı müddetçe, yürürlükteki 58 ve 60 yaş emeklilik barajı uygulanmaya devam edecek tüm çalışanlar için.