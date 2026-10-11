Sigorta başlangıç tarihi 1999 ile 2008 yılları arasına denk gelen yüz binlerce çalışanın gözü kulağı Ankara'dan gelecek yasal düzenleme haberlerine odaklanmış durumda. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözülmesinin ardından kapsam dışında kalan büyük bir kitle, kendileri için yeni bir intibak veya aşamalı geçiş sisteminin kurulmasını talep ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı cephesinde henüz yürütülen resmi bir çalışma onaylanmamış olsa da, sivil toplum kuruluşlarının diplomasi trafiği ve muhalefetten gelen peş peşe yasa teklifleri konuyu sıcak tutmayı başarıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS GÜNDEMİNDE Mİ?

Yasama organı çatısı altında aşamalı geçiş formülüne dair hareketlilik son dönemde artış gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük Milletvekili Cevdet Akay, ilk sigortalılık tarihi 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasında olan vatandaşları kapsayacak özel bir kanun teklifini hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Benzer bir girişim çağrısı da Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Siyaset kurumunun bu mağduriyeti çözmesi gerektiğini vurgulayan Destici, TBMM çatısı altındaki tüm partileri ortak bir teklif metninde buluşturmayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"4, 5, 6, 7 puanlar. Dolayısıyla da ortada büyük bir mağduriyet var. Biz parti olarak ilk günden itibaren kademeli emeklilik konusundaki bu adaletsizliği dile getirdik. Mağduriyetin giderilmesini istedik ve bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem kanun teklifi verdik. Meclis açıldıktan sonra ilk işlerimizden bir tanesi Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan siyasi partilerle bir araya gelerek bir kanun teklifi, ortak bir kanun teklifi verilmesi hususunda girişimlerde bulunacağız."

Düzenlemenin nihai onayı için Cumhurbaşkanlığı makamıyla da bizzat temas kuracaklarının altını çizen Destici, "Ama elbette ki bunu Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşeceğiz. İnşallah bunun da çözümü noktasında BBP olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." şeklinde konuştu.

UZMANLARIN 2027 YILI KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİLERİ

Siyasi arenadaki bu ısrarlı kanun teklifi adımlarına karşın, sosyal güvenlik uzmanları söz konusu yasanın çıkış tarihi hakkında iki farklı görüşe bölünmüş durumda. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yöneticilerinin doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarıyla yürüttüğü temasların ardından değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Ersin Bayav, sürece iyimser yaklaşan isimlerden biri oldu. Bayav'ın analizlerine göre, söz konusu tarih aralığında işe başlayanları sisteme peyderpey dahil edecek olan modelin 2027 yılı içerisinde uygulamaya alınması muhtemel bir senaryo.

Ancak sektörün bir diğer önemli yetkili ismi SGK Uzmanı Özgür Erdursun tabloyu daha farklı yorumluyor. Erdursun, Türkiye'nin genel ekonomik tablosunda veya iç siyasi dinamiklerinde çok büyük bir sürpriz yaşanmadığı müddetçe, bu çapta bir düzenlemenin 2027 takviminde yasalaşmasına ihtimal vermediğini dile getiriyor. Sonuç olarak, yasanın kaderi ilerleyen dönemde kurulacak siyasi ittifaklara ve bakanlığın atacağı adımlara bağlı olarak netlik kazanacak.