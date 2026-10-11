Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump tarafından sosyal medya üzerinden yapılan son dakika açıklaması, emtia ve döviz piyasalarında hareketliliğe neden oldu. Moskova ile Kiev arasında enerji tesislerini kapsayan spesifik bir anlaşmaya varıldığının duyurulması, küresel enerji tedarik zincirindeki endişeleri bir miktar yatıştırdı. Yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından maliyetlerde oluşabilecek aşağı yönlü bir eğilimin, değerli metaller üzerindeki net etkileri yatırımcıların ana araştırma konusu haline geldi.

TRUMP'TAN SÜRPRİZ ENERJİ ATEŞKESİ İLANI VE ZELENSKİY ÇIKIŞI

Bölgedeki çatışmaların gidişatına dair kişisel hesabından bir mesaj paylaşan Donald Trump, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta derhal geçerli olmak üzere enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaşmaya vardı, bunu bozmayın" sözlerini kaydetti. Bu açıklamanın arka planında, Kiev yönetiminin Rusya'ya ait enerji altyapısına yönelik ısrarlı saldırılarına karşı Washington'un duyduğu rahatsızlık bulunuyor. Söz konusu operasyonların sürdürülmesini sert bir dille eleştiren ABD Başkanı, doğrudan mevcut yönetimi hedef alarak, "Bence Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi" ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTIN FİYATLARINI BASKILAR MI?

Enerji arzındaki risklerin azalması, lojistik ve üretim maliyetlerini doğrudan aşağı çekerek dünya genelindeki enflasyonist dalgayı kırma potansiyeline sahiptir. Tüketici fiyatlarındaki bu olası soğuma süreci, değerli maden yatırımcılarını iki farklı senaryoyla baş başa bırakıyor. İlk ihtimale göre; yatırımcıların "enflasyona karşı bir zırh" olarak portföylerinde tuttukları sarı madene olan talep ivme kaybedebilir ve bu tablo ons tarafında aşağı yönlü bir baskı yaratabilir. Buna ek olarak, dışarıdan enerji satın alan ülkelerin ekonomik toparlanması dolar endeksine güç katarsa, dolar üzerinden işlem gören emtiaların değeri kısa vadede zayıflama eğilimi gösterebilir.

FAİZ İNDİRİMLERİ SARI MADENİ YENİDEN CAZİP HALE GETİREBİLİR Mİ?

Piyasaların odaklandığı ikinci senaryo ise tamamen makroekonomik para politikalarıyla şekillenmektedir. Dezenflasyonist sürecin küresel çapta belirginleşmesi halinde, Amerikan Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere büyük piyasa yapıcı kurumlar faiz indirim kararlarını öne çekebilir. Kendiliğinden bir faiz getirisi sunmayan altın, genel faiz oranlarının düştüğü böyle bir iklimde çok daha kârlı ve güvenli bir liman haline gelir. Özetle; piyasalardaki nihai fiyatlama, ateşkesin kalıcılığına, merkez bankalarının alacağı kararlara ve küresel büyüme verilerinin ortak yansımasına bağlı olarak yönünü çizecektir.