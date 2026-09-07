Son Mühür / Atakan Başpehlivan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İkinci Başkanı Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, başta İzmir olmak üzere Türkiye'de tarımla uğraşan üreticilerin ekonomi programından kaynaklı ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, iktidarın tarım politikalarının marketleri koruduğunu savundu.

"Gıda fiyatları enflasyonu arttırıyor"

Türkiye'de dövizin baskılanmasının başta ihracatçı kesim olmak üzere tarımsal üreticilere ciddi zarar verdiğini aktaran Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, üreticinin hakkını alamadığını belirterek, "Bugün dolar 50 TL yerine, 80 TL olsaydı. Bugün incir fiyatları 200 lira değil, 300 liraya yakın olacaktı.

Yani Türkiye'de dövizin baskılanması aslında ihraç eden tüccar ve ihraç malı üreten çiftçileri mahvetti. Bir taraftan da diğer problemler var. İkincisi bu gıda fiyatları, enflasyonu en çok arttıran nedenlerden biri. Vatandaş, markette ise ürünleri üç kat fazlaya alınıyor" şeklinde konuştu.

"Tarım politiakları marketleri koruyor, çiftçileri korumuyor"

Son olarak, iktidarın ortaya koyduğu tarım politikalarının marketleri koruduğunu söyleyen ve çiftçinin belirsizlik içinde çabaladığının altını çizen Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki bütün tarım politikaları marketleri koruyor, üreticileri korumuyor. Ben incir işi yapyıorum ve ben de şu an ne olacağını bilmiyorum. İnsanlar bu belirsizliğe rağmen çalışıyorlar, bütün üreticilerin durumu ne yazık ki bu şekilde"