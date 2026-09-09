Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan üretim maliyetleri ve iklim krizinin getirdiği risklerle mücadele eden üretici için yeni bir destek paketini uygulamaya aldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen program doğrultusunda, sonbahar dönemi boyunca İzmirli çiftçilere toplam 57 milyon lira tutarında ayni ve ekipman desteği verilecek.

Farklı tarım ürünlerinde kaliteyi artırmayı ve zararlılarla mücadeleyi hedefleyen çalışmada başvurular alınmaya başlandı.

Çiftçiler, işlemlerini "İyi Tarım İzmir" mobil uygulaması ve "iyitarimizmirbel" web sitesi üzerinden yapabilecek.

Karaburun nergisi için 300 bin soğan dağıtılacak

İzmir'in simge ürünlerinden Karaburun nergisinin üretimini yaygınlaştırmak için bölge üreticisine 300 bin adet nergis soğanı verilecek.

ÇKS belgesinde nergis üretimi bulunan ve Karaburun'da faaliyet gösteren çiftçilerin başvuruları, mobil uygulamanın dışında Karaburun Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü ile muhtarlıklar üzerinden kabul edilecek. Destek için son başvuru tarihi 15 Eylül 2026 olarak duyuruldu.

Son müracaat tarihi 21 Eylül

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan kentte, verim kaybını önlemek için 3 ayrı kalemde girdi desteği sağlanacak.

Üreticilere halkalı leke hastalığına karşı bordo bulamacı, zeytin sineğine karşı DAP gübresi ve dip dökülmelerindeki kayıpları engellemek adına zeytin filesi verilecek.

Toplam arazi varlığı 50 dönümü geçmeyen ve 1-20 dönümü arasında zeytin üretimi yapan ÇKS kayıtlı çiftçiler, 21 Eylül 2026 tarihine kadar müracaat edebilecek.

Kestane ağaçları da düşünüldü

Kestane üretiminde ürün miktarı düşüşüne yol açan zararlılarla biyoteknik mücadele de programa dahil edildi.

Kestane ağaçlarının korunması için verilen ardıç katranı ve göztaşı desteğine başvurular 21 Eylül 2026'da sona erecek.

Üretimde ciddi kayıplara sebep olan gal arısına karşı kullanılacak yapışkan tuzak desteği için ise son başvuru günü 25 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Zirai dona karşı ilk kez örtü desteği verilecek

Belediye, iklim değişikliğine bağlı ani sıcaklık düşüşlerine karşı bu yıl ilk kez "agril örtü" desteğini başlatıyor. Erken dona karşı sebze üreticisini korumayı amaçlayan projeden domates, çilek, hıyar, patates ve biber yetiştiren 1-20 dönüm arası arazi sahibi ÇKS'li üreticiler yararlanabilecek. Zirai don örtüsü için son başvuru tarihi 30 Eylül 2026.