Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, kentteki yerel yönetim anlayışındaki aksaklıkları ve problemleri Son Mühür’e değerlendirerek, özellikle iki kutuplu siyasetin ülkeye ve İzmir’e ciddi problem yaşattığını savundu.

Muhammet Yılmaz: Yorulanlar artık geri çekilip dinlenmeli

Bornova’dan, Buca’ya trafiğin rahatlatılması adına yapılması hedeflenen Onat Tüneli’nin yıllardır tamamlanmadığını hatırlatan ve kentin sorunlarının 30 yıldan beri değişmediğinin altını çizen DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, bölgede yaşayan vatandaşların ciddi anlamda mağduriyet yaşadıklarını belirterek, “Geriye gittiğimde ben en son 1993 senesini hatırlıyorum. O zaman problem neyse bugün hala aynı problemler var.

Artık ülkeyi iki kutuplu siyasetten kurtarma zamanı geldi diye düşünüyorum. Yorulanların artık geriye çekilip dinleme zamanı geldi. Bugün kentlerde belediye yönetimleri mimarlardan, mühendislerden, şehir plancılarından oluşmalı. Ben bu gün bu noktada bir kadrolaşma olduğunu pek sanmıyorum. Örneğin, Bornova’dan Buca’ya bir otoban var kent dışından gelen herkes orayı kullanıyor orada bir yokuş var; otobüsler, tırlar, arabalar herkes o yolu kullanıyor ve orada 24 saat trafik var. Buna çözüm olarak 10 sene önce Onat Tüneli’ni yapmaya karar verdiler yapmaya başladılar ve hala bitmedi. Üstelik oradaki evlerde hasarlar meydana geldi ve vatandaşlar mağdur oldu” dedi.

“30 Ekim depreminin üstünden 6 yıl geçti yapılan bir şey var mı?”

Öte yandan, 30 Ekim Depremi’nin üzerinden 6 yıla yakın bir zaman gerçtiğini ancak halen daha net ve somut bir çalışma yapılmamasını da eleştiren DEVA Partili Yılmaz, fay hattının toprağı bereketlendirdiğini kötü bir şey olmadığını vurgulayarak, “30 Ekim depreminin üstünden neredeyse 6 yıl geçti.

Yapı stoku araştırma çalışması yapıldı pilot bölge Bornova-Bayraklı seçildi. Var mı yapılan bir şey? Yok. Biz deprem bölgesindeyiz, dünyada en fazla fay hattı İzmir ve Girit arasındadır. Fay sadece zararlı yapısı kötü bir şey değil, toprağı bereketlendiren bir şeyidir. Senin yapıyı o fay hattına göre planlaman gerekiyor eğer bunu yapmazsan fay sorun olur” şeklinde konuştu.

“Filler tepişiyor olan çimlere oluyor”

Son olarak, uzun bir süredir kent sağlığını etkileyen ve bakanlık ile yerel yönetimler arasındaki polemiklerle gündeme gelen İzmir Körfezi’nin temizlenmesiyle ilgili de çarpıcı çıkışlarda bulunan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Yılmaz, kentin diyalog eksikliğinden kaynaklı çözümlerinden dolayı birçok probleminin çözülmediğini kaydederek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Marsilya’daki körfezin durumu İzmir’den daha kötüydü ama çözüldü. 20 yılda bir sorun çözülmez mi ya? Yeni Yol bu girdaplara çözüm üretmek için kuruldu.

Buralarda vatandaş mağdur oluyor. Şehir Hastanesi açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı belediyenin yolları yapmadığını söyledi? Bu neden var artık, biz neden sorunlarımızı ortak bir şekilde diyalogla çözmüyoruz. Ulaştırma Bakanlığı’nın körfeze bir tüp geçit yapmaması belediye yüzünden mi? Filler tepişiyor olan çimlere oluyor”