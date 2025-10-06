Son Mühür/ Beste Temel- Uluslararası Güreş Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Veteranlar Güreş Dünya Şampiyonası, bu yıl 07-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Macaristan’ın Tatabanya şehrinde gerçekleştirilecek. Türkiye’yi farklı yaş ve sıklet kategorilerinden toplam 56 sporcu temsil edecek. Turnuvaya iddialı hazırlanan Türk kafilesinin en önemli parçalarından biri olan İzmir ekibi, Ağustos ayından bu yana İzmir Atatürk Stadyumu güreş salonunda yoğun bir tempoda antrenmanlarını sürdürdü.

İzmir kafilesi madalya hedefliyor

İzmirli veteran güreşçiler, antrenörleri Mahmut Tosun eşliğinde haftada dört gün disiplinli bir şekilde çalışarak turnuvaya hazırlandı. Hazırlık sürecinin iki aylık kısa bir zaman dilimine sığdırılmasına rağmen, Mahmut Tosun sporcularına olan güvenini dile getirdi. Tecrübeli antrenör, “Turnuvaya iki ay gibi kısa bir sürede hazırlandık, ancak sporcularımdan yurda madalyasız dönmeyeceklerinden ümitliyim,” ifadelerini kullandı. Tosun, asıl hedeflerinin ise uzun vadeli olduğunu belirterek, “Nasip olursa 2026 yılı Veteranlar Dünya Şampiyonası’na bir yıllık bir zaman dilimiyle hazırlanıp daha da kuvvetli bir kadroyla gitmek istiyoruz,” dedi. Bu hedef, veteran güreşçilerin spora olan bağlılıklarının ve gelecek yıllara dair iddialarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Yeni federasyon yönetiminin ilk veteranlar şampiyonası

Bu şampiyona, Güreş Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Taha Akgül ve yeni yönetiminin göreve gelmesinden sonraki ilk Veteranlar Dünya Şampiyonası olması açısından da özel bir anlam taşıyor. Mahmut Tosun’un aktardığına göre, Federasyon Başkanı Taha Akgül, göreve başladığı günden itibaren miniklerden veteranlara kadar tüm yaş gruplarıyla yakından ilgilenerek güreş camiasına verdiği önemi gösteriyor. Yeni yönetimin, veteran sporcuların uluslararası arenadaki başarılarına verdiği destek, kafileye ayrı bir motivasyon sağlıyor.

İzmir'den şampiyonaya katılacak olan veteran güreşçiler arasında Mükerrem Kıyı, Ulaş Çiçek, Sezai Yün, Harun Demir, Hüseyin Aydoğan, Abdulhadi Akçay, İzzet Morkoç, Mustafa Akmısır, Sinan Şen, Özcan Işık, Yusuf Tarık Çıplak, Eyüp Özçavuş, İbrahim Polga, Seyfettin Emre Yamak ve Eşref Erturgut gibi isimler bulunuyor. İzmir kafilesi, hem bireysel başarılar elde etmek hem de takım olarak Türkiye’nin genel madalya sıralamasındaki yerini güçlendirmek için mindere çıkacak.