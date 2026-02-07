İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kaydedilen ve kısa sürede dijital platformlarda infial yaratan görüntüler, trafik güvenliğinin nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Seyir halindeyken ön kapı camı parçalanan bir yolcu otobüsünün, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Firmanın, kırılan camın yarattığı boşluğu bir yatakla kapatmaya çalışarak yolcu taşımaya devam etmesi, hem vatandaşların hem de emniyet birimlerinin sert tepkisiyle karşılaştı.

Sosyal medya görüntüleri emniyeti harekete geçirdi

Sanal mecralarda hızla yayılan ve "bu kadarına da pes" dedirten karelerin ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Görüntüleri titizlikle analiz eden ekipler, söz konusu aracın hangi firmaya ait olduğunu ve güzergah bilgilerini kısa sürede tespit etti. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, otobüsün fiziksel kusurlarına rağmen hiçbir emniyet tedbiri almadan, can güvenliğini tehlikeye atarak seferini sürdürdüğü resmen tescillenmiş oldu.

İhmalkarlığın bedeli: Ağır para cezası uygulandı

Trafik ekiplerinin yerinde yaptığı denetimler ve kanıtlar doğrultusunda, sorumsuzluk örneği sergileyen taşımacılık firmasına yönelik yaptırımlar gecikmedi. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, yolcuların hayatını riske atan ve teknik şartları sağlamadan trafiğe çıkan firmaya 21 bin 333 Türk Lirası tutarında idari para cezası kesildi. Yetkililer, toplu taşıma araçlarında standart dışı uygulamalara ve güvenlik açıklarına karşı denetimlerin sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğinin altını çizdi.