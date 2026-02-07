Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’de deniz ulaşımını daha esnek, hızlı ve çevreci hale getirmek amacıyla önemli bir adım atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kente kazandırılan üç deniz dolmuşu, körfez içi ulaşımda hizmet vermek üzere hazırlık sürecine alındı.

Güzelbahçe’den İzmir Marina’ya getirildi

42 yolcu kapasiteli deniz dolmuşları, Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’na indirildikten sonra İzmir Marina’ya çekildi.

Yapılacak bakım, onarım ve teknik kontrollerin ardından araçlar, gerekli bürokratik süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte seferlere başlayacak.

Körfez içi seferlerin sürekliliği artırılacak

Deniz dolmuşlarının devreye alınmasıyla, yolcu yoğunluğu düşük olduğu için işletilemeyen bazı hatların yeniden aktif hale getirilmesi hedefleniyor.

Özellikle ara saatlerde, küçük kapasiteli ve hızlı deniz araçlarıyla ulaşım sağlanarak körfez içi seferlerin sürekliliği artırılacak.

Yapım çalışmaları kent genelinde sürüyor

Kapasite çeşitliliği sayesinde personel ve yakıt tasarrufu sağlanması planlanırken, daha küçük ve çevreci deniz araçlarıyla karbon salınımının azaltılması amaçlanıyor. Deniz dolmuşlarının yanaşacağı iskele ve platformların yapım çalışmaları ise kent genelinde sürüyor.

Ortak protokol imzalandı

İş birliğinin detaylarına ilişkin açıklama yapan İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, sürecin ortak bir protokol kapsamında yürütüleceğini belirtti.

Marım, deniz dolmuşlarının üç yıllığına İzmir’e tahsis edildiğini, karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne deniz ekolojisini desteklemek amacıyla yapay resifler oluşturulacağını ve gelirlerin belirli bir bölümünün paylaşılacağını ifade etti.

Seferlerin kısa sürede başlaması hedefleniyor

Deniz dolmuşlarının mevcut iskelelere uyumu için platform düzenlemeleri yapılacağını ya da gemi içinde teknik revizyonlara gidileceğini aktaran Marım, araçların genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Gerekli bakım ve onarımların ardından seferlerin kısa sürede başlamasının hedeflendiğini vurguladı.

Baykuş seferleri ve turizm de gündemde

Filodaki mevcut gemilerin 400’ün üzerinde yolcu kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Marım, sürdürülebilir ulaşım anlayışı doğrultusunda araç çeşitliliğine önem verdiklerini dile getirdi.

Deniz dolmuşlarının özellikle gece saatlerindeki “Baykuş” seferlerinde kullanılmasının planlandığını belirten Marım, araçların turizm amaçlı değerlendirilmesinin de gündemde olduğunu sözlerine ekledi.