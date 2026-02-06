İzmir’in Torbalı ilçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada dereye giren 9 yaşındaki Berivan Bozan’dan acı haber geldi. Fetrek Deresi’nde akıntıya kapılarak kaybolan küçük kızın cansız bedenine arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Olay Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan Fetrek Deresi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Berivan Bozan arkadaşlarıyla birlikte dere kenarına gitti. Bir süre suyun içinde oynayan çocuklardan Berivan, derenin orta kısmına doğru ilerledi.

Çamura saplandı, akıntıya kapıldı

İddiaya göre suyun sığ olduğu bir noktada çamura saplanan Berivan Bozan, dengesini kaybederek akıntının etkisiyle sürüklendi. Akıntının kısa sürede hızlanmasıyla küçük kız gözden kayboldu.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasında

Yaşanan panik ve korku dolu anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların ve çevredekilerin yardım çabaları yer aldı.

Ekipler seferber oldu

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD başta olmak üzere polis ve sağlık ekipleri, derenin farklı noktalarında geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

Cansız bedeni 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Saatler süren çalışmaların ardından Berivan Bozan’ın cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Fetrek Deresi ve çevresinde inceleme yapan ekipler, facianın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.